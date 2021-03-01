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Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения
Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения
Россия не навязывает свою точку зрения и ждет, что таким же образом будут освещаться события, происходящие в РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:58
2021-03-01T12:58
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не навязывает свою точку зрения и ждет, что таким же образом будут освещаться события, происходящие в РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров."Мы далеки от того, чтобы навязывать кому бы то ни было, либо нашим коллегам-дипломатам, либо вам свою точку зрения. И в свою очередь рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон, объективно", - сказал Лавров на встрече с представителями ведущих иностранных СМИ, аккредитованных для работы в РФ.Лавров подчеркнул, что российские власти ни от кого не закрываются, "всегда готовы к дискуссиям", однако нельзя принимать как данность и соглашаться с нынешней волной ложной информации, навешивания ярлыков из старых идеологических клише."Это превращает информационное поле в арену противостояния времен холодной войны", - сказал глава российской дипломатии.
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россия, сергей лавров, в мире

Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения

12:58 01.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не навязывает свою точку зрения и ждет, что таким же образом будут освещаться события, происходящие в РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы далеки от того, чтобы навязывать кому бы то ни было, либо нашим коллегам-дипломатам, либо вам свою точку зрения. И в свою очередь рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон, объективно", - сказал Лавров на встрече с представителями ведущих иностранных СМИ, аккредитованных для работы в РФ.
Лавров подчеркнул, что российские власти ни от кого не закрываются, "всегда готовы к дискуссиям", однако нельзя принимать как данность и соглашаться с нынешней волной ложной информации, навешивания ярлыков из старых идеологических клише.
"Это превращает информационное поле в арену противостояния времен холодной войны", - сказал глава российской дипломатии.
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