https://ria.ru/20210301/lavrov-1599416276.html

Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения

Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения

Россия не навязывает свою точку зрения и ждет, что таким же образом будут освещаться события, происходящие в РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:58

2021-03-01T12:58

2021-03-01T12:58

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не навязывает свою точку зрения и ждет, что таким же образом будут освещаться события, происходящие в РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров."Мы далеки от того, чтобы навязывать кому бы то ни было, либо нашим коллегам-дипломатам, либо вам свою точку зрения. И в свою очередь рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон, объективно", - сказал Лавров на встрече с представителями ведущих иностранных СМИ, аккредитованных для работы в РФ.Лавров подчеркнул, что российские власти ни от кого не закрываются, "всегда готовы к дискуссиям", однако нельзя принимать как данность и соглашаться с нынешней волной ложной информации, навешивания ярлыков из старых идеологических клише."Это превращает информационное поле в арену противостояния времен холодной войны", - сказал глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595438644.html

россия

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2021

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россия, сергей лавров, в мире