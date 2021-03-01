https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599421963.html

Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Российские вакцины от коронавируса эффективно работают и против новых штаммов инфекции, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:21

2021-03-01T13:21

2021-03-01T15:22

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса эффективно работают и против новых штаммов инфекции, заявил Владимир Путин.Глава государства встретился с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и попросил доложить ему о результатах работы ведомства за 2020 год. Он отметил, что сфер интересов и направлений деятельности у ФМБА очень много, все они очень важны и для системы здравоохранения, и даже для отдельных больших отраслей экономики."Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", — сказал президент.По словам Скворцовой, всего в России выявили более трех с половиной тысяч различных мутаций COVID-19. Она добавила, что почти все они — однонуклеотидные и не имеют значения для вируса в целом. Большая часть из них представлена единично, исключение составляют семь мутаций, распространенность которых превышает пять процентов от популяции.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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