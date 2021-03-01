Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21 01.03.2021 (обновлено: 15:22 01.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса эффективно работают и против новых штаммов инфекции, заявил Владимир Путин.
Глава государства встретился с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и попросил доложить ему о результатах работы ведомства за 2020 год. Он отметил, что сфер интересов и направлений деятельности у ФМБА очень много, все они очень важны и для системы здравоохранения, и даже для отдельных больших отраслей экономики.
"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", — сказал президент.
По словам Скворцовой, всего в России выявили более трех с половиной тысяч различных мутаций COVID-19. Она добавила, что почти все они — однонуклеотидные и не имеют значения для вируса в целом. Большая часть из них представлена единично, исключение составляют семь мутаций, распространенность которых превышает пять процентов от популяции.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 257 650, умерли за все время 86 455 человек, выздоровели 3 823 074.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113,4 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.