https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599420860.html

Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве

Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве

Новый всплеск коронавирусной инфекции может произойти в Москве через пару месяцев, если не будет активной вакцинации населения, заявила главный врач городской... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:18

2021-03-01T13:18

2021-03-01T13:18

распространение коронавируса

марьяна лысенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 1 мар ‐ РИА Новости. Новый всплеск коронавирусной инфекции может произойти в Москве через пару месяцев, если не будет активной вакцинации населения, заявила главный врач городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко на пресс-конференции, посвященной году работы больницы с коронавирусными пациентами."Хотя сейчас такой тенденции мы не видим, но тем не менее, если активной вакцинации не будет происходить, то понятно, что, безусловно, всплеск через пару месяцев мы можем получить",- сказала Лысенко.Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве стартовала 5 декабря 2020 года. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации.Мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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