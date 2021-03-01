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Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
Новый всплеск коронавирусной инфекции может произойти в Москве через пару месяцев, если не будет активной вакцинации населения, заявила главный врач городской... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:18
2021-03-01T13:18
2021-03-01T13:18
распространение коронавируса
марьяна лысенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 1 мар ‐ РИА Новости. Новый всплеск коронавирусной инфекции может произойти в Москве через пару месяцев, если не будет активной вакцинации населения, заявила главный врач городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко на пресс-конференции, посвященной году работы больницы с коронавирусными пациентами."Хотя сейчас такой тенденции мы не видим, но тем не менее, если активной вакцинации не будет происходить, то понятно, что, безусловно, всплеск через пару месяцев мы можем получить",- сказала Лысенко.Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве стартовала 5 декабря 2020 года. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации.Мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля в своем личном блоге сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей.
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