https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599397017.html

В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом

Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:17

2021-03-01T11:17

2021-03-01T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в Москве выявлено 2097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."В столице выздоровел еще 1541 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 899 239... За сутки госпитализированы 714 человек", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599367416.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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