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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599397017.html
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом
Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:17
2021-03-01T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в Москве выявлено 2097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."В столице выздоровел еще 1541 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 899 239... За сутки госпитализированы 714 человек", - сообщили в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом

11:17 01.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве выявлено 2097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Вчера, 02:42Распространение коронавируса
Антитела к коронавирусу есть у менее 10% жителей Земли, заявили в ВОЗ
"В столице выздоровел еще 1541 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 899 239... За сутки госпитализированы 714 человек", - сообщили в штабе.
 
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