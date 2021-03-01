https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599397017.html
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с коронавирусом
Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:17
2021-03-01T11:17
2021-03-01T11:17
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 700 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в Москве выявлено 2097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией."В столице выздоровел еще 1541 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 899 239... За сутки госпитализированы 714 человек", - сообщили в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество