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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394975.html
В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:02
2021-03-01T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 823 074", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1541, Санкт-Петербурге - 1320, Подмосковье - 433.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19

11:02 01.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19, находящийся в барокамере, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19, находящийся в барокамере, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 823 074", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве - 1541, Санкт-Петербурге - 1320, Подмосковье - 433.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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