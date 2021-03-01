https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394975.html
В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:02
2021-03-01T11:02
2021-03-01T11:02
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 823 074", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1541, Санкт-Петербурге - 1320, Подмосковье - 433.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество