https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599394975.html

В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 11 277 переболевших COVID-19

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:02

2021-03-01T11:02

2021-03-01T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 11 277 человек, за все время - 3 823 074, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 277 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 823 074", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1541, Санкт-Петербурге - 1320, Подмосковье - 433.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599367416.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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