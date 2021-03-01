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Экс-начальника ангарской колонии отправили под домашний арест
Экс-начальника ангарской колонии отправили под домашний арест
Суд в Иркутске отправил под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий бывшего начальника ангарской исправительной колонии №15, где в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:07
2021-03-01T09:07
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ангарск
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске отправил под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий бывшего начальника ангарской исправительной колонии №15, где в апреле прошлого года произошли беспорядки с участием заключенных, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда города Иркутска.Ангарскую исправительную колонию №15 строгого режима с 2010 года возглавлял полковник Андрей Верещак. В настоящее время врио начальника колонии назначен Арслан Мажидов."26 февраля 2021 года Кировским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого Верещака меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 24 апреля 2021 года. Статья 286 УК РФ пункт "В" часть 3", - сообщил собеседник агентства.Он также уточнил, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех дней.Статья, по которой заведено дело – о превышении должностных полномочий, совершенных лицом, занимающим государственную должность РФ, с причинением тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.Вечером 9 апреля прошлого года в исправительной колонии №15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения.В конце февраля текущего года директор ФСИН России Александр Калашников сообщил, что проверка, ведущаяся ведомством уже полтора месяца, установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших. Проверки проводились в нескольких СИЗО и колониях региона, в том числе ИК-15.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ангарск, иркутск, происшествия

Экс-начальника ангарской колонии отправили под домашний арест

09:07 01.03.2021
 
© Фото : сообщество Инцидент | Иркутск во ВКонтактеПожар в ИК-15 в Ангарске, Иркутская область
Пожар в ИК-15 в Ангарске, Иркутская область - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : сообщество Инцидент | Иркутск во ВКонтакте
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ИРКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске отправил под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий бывшего начальника ангарской исправительной колонии №15, где в апреле прошлого года произошли беспорядки с участием заключенных, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда города Иркутска.
Ангарскую исправительную колонию №15 строгого режима с 2010 года возглавлял полковник Андрей Верещак. В настоящее время врио начальника колонии назначен Арслан Мажидов.
"26 февраля 2021 года Кировским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении обвиняемого Верещака меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 24 апреля 2021 года. Статья 286 УК РФ пункт "В" часть 3", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех дней.
Статья, по которой заведено дело – о превышении должностных полномочий, совершенных лицом, занимающим государственную должность РФ, с причинением тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Табличка на воротах исправительной колонии №15 в Ангарске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 14:05
ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
Вечером 9 апреля прошлого года в исправительной колонии №15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения.
В конце февраля текущего года директор ФСИН России Александр Калашников сообщил, что проверка, ведущаяся ведомством уже полтора месяца, установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших. Проверки проводились в нескольких СИЗО и колониях региона, в том числе ИК-15.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)АнгарскИркутскПроисшествия
 
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