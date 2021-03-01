https://ria.ru/20210301/kitay-1599375894.html

В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США

В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США

Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:34

2021-03-01T08:34

2021-03-01T08:34

минобороны китая

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg

ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили в пресс-службе минобороны КНР в понедельник."В настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном благоприятно для обеих сторон, а соперничество нанесет ущерб обеим", - говорится в комментарии ведомства к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.В минобороны Китая заявили, что "сотрудничество - это единственный правильный выбор для обеих сторон"."Отношения между военными являются важной частью отношений двух стран... Надеемся, что США будут сотрудничать с Китаем и добросовестно осуществлять достигнутый лидерами двух стран важный консенсус, придерживаться духа неконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - указано в заявлении.Китайская сторона также надеется на укрепление диалога с США, расширение прагматического сотрудничества и урегулирование разногласий надлежащим образом.

https://ria.ru/20210301/kitay-1599375335.html

https://ria.ru/20210211/kitay-1597129711.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны китая, китай, сша, в мире