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В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США
В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США
Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:34
2021-03-01T08:34
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китай
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили в пресс-службе минобороны КНР в понедельник."В настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном благоприятно для обеих сторон, а соперничество нанесет ущерб обеим", - говорится в комментарии ведомства к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.В минобороны Китая заявили, что "сотрудничество - это единственный правильный выбор для обеих сторон"."Отношения между военными являются важной частью отношений двух стран... Надеемся, что США будут сотрудничать с Китаем и добросовестно осуществлять достигнутый лидерами двух стран важный консенсус, придерживаться духа неконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - указано в заявлении.Китайская сторона также надеется на укрепление диалога с США, расширение прагматического сотрудничества и урегулирование разногласий надлежащим образом.
https://ria.ru/20210301/kitay-1599375335.html
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минобороны китая, китай, сша, в мире

В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США

08:34 01.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили в пресс-службе минобороны КНР в понедельник.
"В настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном благоприятно для обеих сторон, а соперничество нанесет ущерб обеим", - говорится в комментарии ведомства к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.
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В минобороны Китая заявили, что "сотрудничество - это единственный правильный выбор для обеих сторон".
"Отношения между военными являются важной частью отношений двух стран... Надеемся, что США будут сотрудничать с Китаем и добросовестно осуществлять достигнутый лидерами двух стран важный консенсус, придерживаться духа неконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - указано в заявлении.
Китайская сторона также надеется на укрепление диалога с США, расширение прагматического сотрудничества и урегулирование разногласий надлежащим образом.
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