https://ria.ru/20210301/kitay-1599375894.html
В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США
В Минобороны Китая надеются на сотрудничество с США
Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:34
2021-03-01T08:34
2021-03-01T08:34
минобороны китая
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай надеется сотрудничать с США на основе взаимного уважения и отсутствия конфронтации, что является единственным правильным выбором для обеих сторон, заявили в пресс-службе минобороны КНР в понедельник."В настоящее время китайско-американские отношения находятся на важном этапе. Сотрудничество между Пекином и Вашингтоном благоприятно для обеих сторон, а соперничество нанесет ущерб обеим", - говорится в комментарии ведомства к стратегии Китая по международному военному сотрудничеству.В минобороны Китая заявили, что "сотрудничество - это единственный правильный выбор для обеих сторон"."Отношения между военными являются важной частью отношений двух стран... Надеемся, что США будут сотрудничать с Китаем и добросовестно осуществлять достигнутый лидерами двух стран важный консенсус, придерживаться духа неконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - указано в заявлении.Китайская сторона также надеется на укрепление диалога с США, расширение прагматического сотрудничества и урегулирование разногласий надлежащим образом.
https://ria.ru/20210301/kitay-1599375335.html
https://ria.ru/20210211/kitay-1597129711.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны китая, китай, сша, в мире