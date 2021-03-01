https://ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599397533.html

Невеста убитого журналиста Хашукджи призвала наказать саудовского принца

Невеста убитого журналиста Хашукджи призвала наказать саудовского принца

Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз призвала наказать... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:23

2021-03-01T11:23

2021-03-01T11:23

джамаль хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

джо байден

саудовская аравия

сша

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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Хатидже Дженгиз призвала наказать кронпринца королевства Мухаммеда бен Салмана после того, как США опубликовали отчет о его причастности к произошедшему.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент США Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США в понедельник. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление."C удовлетворением встретила отчет. Истина, и так известная, снова была подтверждена. Однако этого недостаточно. У кронпринца не осталось никакой легитимности. Пришло время это признать и начать действовать, наказав его за приказ зверски убить невинного человека", - говорится в заявлении Дженгиз на ее странице в Twitter.По ее словам, наказание кронпринца поможет предотвратить подобные преступления в будущем. Она считает, что "пришло время спросить Байдена и других мировых лидеров, будут ли они пожимать руку" бен Салману. "Если убийство останется безнаказанным, то это станет черным пятном для всего человечества", - добавила невеста убитого журналиста.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599381323.html

https://ria.ru/20210227/khashukdzhi-1599238813.html

саудовская аравия

сша

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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джо байден, саудовская аравия, сша, twitter, в мире