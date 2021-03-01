https://ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599381323.html

Из доклада разведки США об убийстве Хашукджи исчезли три имени

Из доклада разведки США об убийстве Хашукджи исчезли три имени

Вскоре после публикации доклада разведки США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи его без каких-либо объяснений заменили другой версией. В ней отсутствуют... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:35

2021-03-01T09:35

2021-03-01T14:15

джамаль хашукджи

гибель журналиста джамаля хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

джо байден

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вскоре после публикации доклада разведки США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи его без каких-либо объяснений заменили другой версией. В ней отсутствуют имена трех человек, изначально считавшихся замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.Как утверждается, эти люди "участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашукджи": Абдулла Мохаммед Альхорини (Abdulla Mohammed Alhoeriny), Ясир Халид Альсалем (Yasir Khalid Alsalem) и Ибрагим аль-Салим (Ibrahim al-Salim).Первый, по словам человека, знакомого с внутренней работой разведки Саудовской Аравии, является братом генерала Абдул-Азиза бин Мохаммеда аль-Ховрейни (Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini), министра, возглавляющего управление государственной безопасности. Абдулла Мохаммед Альхорини фигурирует в саудовских отчетах как помощник начальника по вопросам государственной безопасности в борьбе с терроризмом.Офис директора национальной разведки США отказался пояснить, почему эти люди были в списке изначально."Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены", — заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.При этом в пятницу до того, как изменение заметили, высокопоставленный чиновник из администрации заявлял, что доклад не содержал новых данных. По его словам, эта информация была известна правительству США и о ней проинформировали избранные комитеты и членов конгресса более года назад.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии, что политика Вашингтона изменится. Эр-Рияд отверг выводы американской разведки, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Изначально саудовское руководство отрицало его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве — наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20210227/khashukdzhi-1599238813.html

https://ria.ru/20210226/sanktsii-1599184242.html

https://ria.ru/20191224/1562782382.html

саудовская аравия

стамбул

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