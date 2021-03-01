Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/khashukdzhi-1599381323.html
Из доклада разведки США об убийстве Хашукджи исчезли три имени
Из доклада разведки США об убийстве Хашукджи исчезли три имени
Вскоре после публикации доклада разведки США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи его без каких-либо объяснений заменили другой версией. В ней отсутствуют... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:35
2021-03-01T14:15
джамаль хашукджи
гибель журналиста джамаля хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
джо байден
саудовская аравия
стамбул
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_0:104:4914:2868_1920x0_80_0_0_b69ae8cbba2b704b4ba585b80b7333df.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вскоре после публикации доклада разведки США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи его без каких-либо объяснений заменили другой версией. В ней отсутствуют имена трех человек, изначально считавшихся замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.Как утверждается, эти люди "участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашукджи": Абдулла Мохаммед Альхорини (Abdulla Mohammed Alhoeriny), Ясир Халид Альсалем (Yasir Khalid Alsalem) и Ибрагим аль-Салим (Ibrahim al-Salim).Первый, по словам человека, знакомого с внутренней работой разведки Саудовской Аравии, является братом генерала Абдул-Азиза бин Мохаммеда аль-Ховрейни (Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini), министра, возглавляющего управление государственной безопасности. Абдулла Мохаммед Альхорини фигурирует в саудовских отчетах как помощник начальника по вопросам государственной безопасности в борьбе с терроризмом.Офис директора национальной разведки США отказался пояснить, почему эти люди были в списке изначально."Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены", — заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.При этом в пятницу до того, как изменение заметили, высокопоставленный чиновник из администрации заявлял, что доклад не содержал новых данных. По его словам, эта информация была известна правительству США и о ней проинформировали избранные комитеты и членов конгресса более года назад.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии, что политика Вашингтона изменится. Эр-Рияд отверг выводы американской разведки, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Изначально саудовское руководство отрицало его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве — наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20210227/khashukdzhi-1599238813.html
https://ria.ru/20210226/sanktsii-1599184242.html
https://ria.ru/20191224/1562782382.html
саудовская аравия
стамбул
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153110/45/1531104523_478:0:4438:2970_1920x0_80_0_0_bbe9a42cb544c1253b0049615cb6d8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джамаль хашукджи, гибель журналиста джамаля хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джо байден, саудовская аравия, стамбул, сша, в мире

Из доклада разведки США об убийстве Хашукджи исчезли три имени

09:35 01.03.2021 (обновлено: 14:15 01.03.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вскоре после публикации доклада разведки США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи его без каких-либо объяснений заменили другой версией. В ней отсутствуют имена трех человек, изначально считавшихся замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.
Как утверждается, эти люди "участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашукджи": Абдулла Мохаммед Альхорини (Abdulla Mohammed Alhoeriny), Ясир Халид Альсалем (Yasir Khalid Alsalem) и Ибрагим аль-Салим (Ibrahim al-Salim).
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 16:09
Турецкий депутат раскрыл смысл доклада США об убийстве Хашукджи
Первый, по словам человека, знакомого с внутренней работой разведки Саудовской Аравии, является братом генерала Абдул-Азиза бин Мохаммеда аль-Ховрейни (Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini), министра, возглавляющего управление государственной безопасности. Абдулла Мохаммед Альхорини фигурирует в саудовских отчетах как помощник начальника по вопросам государственной безопасности в борьбе с терроризмом.
Офис директора национальной разведки США отказался пояснить, почему эти люди были в списке изначально.
"Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены", — заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 22:14
США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи
При этом в пятницу до того, как изменение заметили, высокопоставленный чиновник из администрации заявлял, что доклад не содержал новых данных. По его словам, эта информация была известна правительству США и о ней проинформировали избранные комитеты и членов конгресса более года назад.
Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии, что политика Вашингтона изменится. Эр-Рияд отверг выводы американской разведки, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Изначально саудовское руководство отрицало его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве — наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз - РИА Новости, 1920, 24.12.2019
24 декабря 2019, 16:09
Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым
 
Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Джо БайденСаудовская АравияСтамбулСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния