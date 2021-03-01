https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599439281.html

СК начал проверку после смерти экс-участницы Little Big

СК начал проверку после смерти экс-участницы Little Big

Следственные органы начали доследственную проверку после обнаружения тела женщины в квартире на Рыбацком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:34

2021-03-01T14:34

2021-03-01T20:51

анна кастельянос

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку после обнаружения тела женщины в квартире на Рыбацком проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в квартире на Рыбацком проспекте было обнаружено тело экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Рыбацком проспекте, тела 39-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти", - сообщает управление СК.Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html

санкт-петербург

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анна кастельянос, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия