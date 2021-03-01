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Стала известна предварительная причина смерти экс-участницы Little Big
Стала известна предварительная причина смерти экс-участницы Little Big
Причиной смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос стала сердечная недостаточность, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на предварительные данные. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:01
2021-03-01T13:01
2021-03-01T15:51
little big
санкт-петербург
общество
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Причиной смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос стала сердечная недостаточность, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на предварительные данные.Тело Кастельянос в ее квартире в Петербурге обнаружила волонтер, которая навещала артистку. В полиции подтвердили информацию о том, что смерть не была насильственной.У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
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little big, санкт-петербург, общество, происшествия