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Аналитик рассказал, как заработать на инфляции
Аналитик рассказал, как заработать на инфляции
Рост инфляции – один из самых негативных сигналов для инвесторов. Но заработать можно и в инфляционные периоды, хотя и сложно. Самый подходящий для этого актив... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:18
2021-03-01T02:28
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
инфляция
экономика
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рост инфляции – один из самых негативных сигналов для инвесторов. Но заработать можно и в инфляционные периоды, хотя и сложно. Самый подходящий для этого актив - облигация с привязкой к инфляции. Например, ОФЗ 52002, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Есть еще один способ убежать от инфляции – взять кредит. Это выгодно, когда ставки находятся на минимальных значениях. Ведь высокая инфляция ведет к отрицательным ставкам и по потребительским кредитам, и по ипотеке."При этом важно понимать, что при оформлении кредита нужно качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться у вас ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования", - резюмировал Русецкий.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, инфляция, экономика

Аналитик рассказал, как заработать на инфляции

02:18 01.03.2021 (обновлено: 02:28 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рост инфляции – один из самых негативных сигналов для инвесторов. Но заработать можно и в инфляционные периоды, хотя и сложно. Самый подходящий для этого актив - облигация с привязкой к инфляции. Например, ОФЗ 52002, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
"Через производные инфляция начинает влиять на стоимость реальных активов (металлы, если мы говорим про инфляцию в долларах США) и акции. Недвижимость, как показала ситуации в России 2010-2015 годах, стояла на месте, и реальные цены (с учетом инфляции) упали до уровня 2007 года", - напомнил эксперт.
Есть еще один способ убежать от инфляции – взять кредит. Это выгодно, когда ставки находятся на минимальных значениях. Ведь высокая инфляция ведет к отрицательным ставкам и по потребительским кредитам, и по ипотеке.
"При этом важно понимать, что при оформлении кредита нужно качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться у вас ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования", - резюмировал Русецкий.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 12:40
Минэкономразвития спрогнозировало снижение инфляции в России
 
БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийИнфляцияЭкономика
 
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