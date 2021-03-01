https://ria.ru/20210301/inflyatsiya-1599367104.html

Аналитик рассказал, как заработать на инфляции

Аналитик рассказал, как заработать на инфляции

Рост инфляции – один из самых негативных сигналов для инвесторов. Но заработать можно и в инфляционные периоды, хотя и сложно. Самый подходящий для этого актив... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:18

2021-03-01T02:18

2021-03-01T02:28

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

инфляция

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Рост инфляции – один из самых негативных сигналов для инвесторов. Но заработать можно и в инфляционные периоды, хотя и сложно. Самый подходящий для этого актив - облигация с привязкой к инфляции. Например, ОФЗ 52002, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Есть еще один способ убежать от инфляции – взять кредит. Это выгодно, когда ставки находятся на минимальных значениях. Ведь высокая инфляция ведет к отрицательным ставкам и по потребительским кредитам, и по ипотеке."При этом важно понимать, что при оформлении кредита нужно качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться у вас ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования", - резюмировал Русецкий.

https://ria.ru/20210202/inflyatsiya-1595650109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, инфляция, экономика