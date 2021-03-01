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В Хабаровске ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

В Хабаровске ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

Ликвидировано открытое горение на пожаре в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода в Хабаровске, сообщает краевой главк МЧС в... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T02:18

2021-03-01T02:18

2021-03-01T02:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Ликвидировано открытое горение на пожаре в складском помещении на территории картонно-рубероидного завода в Хабаровске, сообщает краевой главк МЧС в понедельник.Одноэтажное складское кирпичное здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров в ночь на понедельник. Перекрытия деформировались, частично обрушилась кровля здания. Площадь обрушения устанавливается. Локализовать очаг возгорания удалось в 04.03 (21.03 мск).По информации МЧС, пострадавших в пожаре нет. В ликвидации пожара и его последствий принимают участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/pozhar-1599355738.html

хабаровск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия