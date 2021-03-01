https://ria.ru/20210301/finansirovanie-1599426674.html
В Wintershall Dea рассказали о финансировании "Северного потока — 2"
В Wintershall Dea рассказали о финансировании "Северного потока — 2"
Компания Wintershall Dea считает, что в финансировании строительства "Северного потока — 2" не будет проблем, сказал член правления Wintershall Dea,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:45
2021-03-01T13:45
2021-03-01T21:35
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
газпром
shell
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Wintershall Dea считает, что в финансировании строительства "Северного потока — 2" не будет проблем, сказал член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд.Как отметил Виланд, введенный ранее в эксплуатацию "Северный поток — 1" в настоящий момент загружен максимально. По его словам, он является очень современной и экологичной системой, что также помогло обеспечить надежные поставки газа в Европу."Все стороны-участники этого проекта ("Северный поток — 1" - ред.) это тоже наблюдали, видели, насколько эти поставки надежны. И поэтому я не думаю, что с финансовой стороны могут быть какие-то проблемы (для "Северного потока — 2" - ред.). Но опять же, финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами.", - сказал в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли в OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG
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северный поток — 2, балтийское море, северный поток, газпром, shell, экономика
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Wintershall Dea считает, что в финансировании строительства "Северного потока — 2" не будет проблем, сказал член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд.
Как отметил Виланд, введенный ранее в эксплуатацию "Северный поток — 1" в настоящий момент загружен максимально. По его словам, он является очень современной и экологичной системой, что также помогло обеспечить надежные поставки газа в Европу.
"Все стороны-участники этого проекта ("Северный поток — 1" - ред.) это тоже наблюдали, видели, насколько эти поставки надежны. И поэтому я не думаю, что с финансовой стороны могут быть какие-то проблемы (для "Северного потока — 2" - ред.). Но опять же, финансовая сторона обеспечена компаниями, участвующими в проекте, они продемонстрировали, что могут бороться с существующими проблемами.", - сказал в ходе дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".
"Северный поток — 2
" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море
до Германии
. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом
". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall
- обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли в OMV и Shell
, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG