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Прокуратура Москвы проверит сообщения об издевательствах в детском саду
Прокуратура Москвы проверит сообщения об издевательствах в детском саду
Прокуратура Москвы начала проверку по факту издевательств со стороны сотрудника над воспитанниками одного из столичных детских садов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:41
2021-03-01T10:41
2021-03-01T21:26
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту издевательств со стороны сотрудника над воспитанниками одного из столичных детских садов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, в частном детском центре, расположенном в жилом доме на улице Нагатинская, установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации со стороны работника учреждения. Инцидент вскрыт благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура. Представители ведомства должны установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечают в ведомстве.
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москва, происшествия
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку по факту издевательств со стороны сотрудника над воспитанниками одного из столичных детских садов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, в частном детском центре, расположенном в жилом доме на улице Нагатинская, установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации со стороны работника учреждения. Инцидент вскрыт благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура. Представители ведомства должны установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечают в ведомстве.