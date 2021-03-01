https://ria.ru/20210301/detsad-1599391879.html

Прокуратура Москвы проверит сообщения об издевательствах в детском саду

Прокуратура Москвы проверит сообщения об издевательствах в детском саду

Прокуратура Москвы начала проверку по факту издевательств со стороны сотрудника над воспитанниками одного из столичных детских садов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:41

2021-03-01T10:41

2021-03-01T21:26

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту издевательств со стороны сотрудника над воспитанниками одного из столичных детских садов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, в частном детском центре, расположенном в жилом доме на улице Нагатинская, установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации со стороны работника учреждения. Инцидент вскрыт благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура. Представители ведомства должны установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20210218/delo-1598096592.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия