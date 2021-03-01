https://ria.ru/20210301/deputat-1599482404.html

Суд арестовал сына астраханского экс-депутата после ДТП

Суд арестовал сына астраханского экс-депутата после ДТП

Астраханский суд назначил десять суток административного ареста Артему Леванову за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:02

2021-03-01T18:02

2021-03-01T18:02

россия

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский суд назначил десять суток административного ареста Артему Леванову за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщил РИА Новости представитель суда."Он признан виновным по статье 19.3 КоАП. Назначено десять суток ареста", - сказал собеседник агентства.По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы - мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно - был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.По данным пресс-службы губернатора, за рулем находился сын бывшего депутата думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Материалы переданы в СУСК России по Астраханской области.

https://ria.ru/20210228/voditeli-1599350629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иномарка сбила пешеходов в Астрахани Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга. 2021-03-01T18:02 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, астраханская область, происшествия