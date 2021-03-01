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Следствие попросило продлить арест блогеру Пыжу по делу о гостайне
Следствие попросило продлить арест блогеру Пыжу по делу о гостайне
Следствие просит продлить арест YouTube-блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном доступе к гостайне, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:17
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие просит продлить арест YouTube-блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном доступе к гостайне, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Следствие просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Пыжу А.Э.", - сказала собеседница агентства.Заседание состоится 3 марта в 13.00.Гражданина России и Украины Андрея Пыжа обвиняют в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.После задержания в августе 2020 года блогер сперва признал вину, но затем отказался как от этой позиции, так и от адвоката Алексея Хальзова. В суде он заявил, что Хальзов обманом заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом. Сейчас молодого человека защищает другой адвокат.Пыж, канал которого на YouTube имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.
https://ria.ru/20200917/arest-1577380021.html
https://ria.ru/20201230/gostayna-1591657192.html
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россия, youtube, москва, украина, происшествия

Следствие попросило продлить арест блогеру Пыжу по делу о гостайне

12:17 01.03.2021
 
© Фото : @urban_msh/Innstagram Андрей Пыж
 Андрей Пыж - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : @urban_msh/Innstagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие просит продлить арест YouTube-блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном доступе к гостайне, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Следствие просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Пыжу А.Э.", - сказала собеседница агентства.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 13:00
Мосгорсуд признал арест блогера по делу о доступе к гостайне законным
Заседание состоится 3 марта в 13.00.
Гражданина России и Украины Андрея Пыжа обвиняют в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
После задержания в августе 2020 года блогер сперва признал вину, но затем отказался как от этой позиции, так и от адвоката Алексея Хальзова. В суде он заявил, что Хальзов обманом заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом. Сейчас молодого человека защищает другой адвокат.
Пыж, канал которого на YouTube имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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