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При столкновениях в Бангкоке погиб человек, 33 пострадали
При столкновениях в Бангкоке погиб человек, 33 пострадали
Один полицейский погиб, 23 полицейских и 10 участников протеста получили травмы различной степени тяжести в воскресенье вечером во время столкновения полиции и... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:13
2021-03-01T10:13
маха ватчиралонгкон
прают чан-оча
бангкок
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Один полицейский погиб, 23 полицейских и 10 участников протеста получили травмы различной степени тяжести в воскресенье вечером во время столкновения полиции и демонстрантов у казарм Первого гвардейского батальона и находящейся там резиденции премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на Центр экстремальной медицины "Эраван" при МВД страны.Ранее сообщалось о 19 раненых во время воскресного протеста.В ходе протеста, организованного движением "Свободная молодежь" и входящими в него группой "Перезагрузка демократии" и студенческим союзом Тхаммасатского университета, протестующие предприняли несколько попыток прорваться через баррикады из морских контейнеров и колючей проволоки, которые полиция выставила перед воротами расположения гвардейской воинской части, на территории которой находится резиденция премьера.Протестующие попытались разобрать баррикаду, им удалось сдвинуть в сторону два контейнера. В этот момент среди полицейских, защищавших баррикаду, возникла давка, и одному из правоохранителей стало плохо. Полицейский был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти, он скончался, предположительно, от сердечного приступа, сообщает издание. Приступ мог быть спровоцирован 35-градусной жарой и тем, что сотрудник полиции был в полном защитном облачении, включая бронежилет и шлем, а также произошедшей давкой.На попытку прорваться к воротам воинской части и забросать полицейский строй камнями и подручными средствами, превращенными в метательное оружие, полицейские ответили струями из водометных пушек и гранатами со слезоточивым газом. Столкновение продолжалось несколько часов: протестующие и полицейские поочередно наступали, тесня друг друга. Затем полиция применила ружья, заряженные резиновыми пулями, и сумела разогнать остатки демонстрантов к 21.30 (17.30 мск).Судя по репортажу с протеста, который накануне вел интернет-телеканал The Reporters, большинство ранений и травм у демонстрантов произошло от применения резиновых пуль и слезоточивого газа полицейскими, а у полицейских – от брошенных в них демонстрантами камней и банок со слезоточивым газом, предназначенных для ручного метания.По мнению экспертов, воскресный протест в Бангкоке оказался самым жестким с точки зрения применения силы обеими сторонами за все время молодежных протестов 2019 – 2021 годов, говорится в сообщении Thai PBS.Массовая акция, в которой участвовали несколько тысяч человек, проходила под обычными для таиландских молодежных протестов 2019 – 2021 года лозунгами: отставка правительства премьера Праюта Чан-Оча, действующего как "продолжение" военной диктатуры 2014 – 2019 годов, замена действующей конституции Таиланда, созданной под контролем военных, на "истинно демократический" основной закон, и реформа монархии, которая, по мнению оппозиции, "теряет черты конституционной". В воскресенье демонстранты также требовали, чтобы правящий монарх, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), отказался от прямого командования гвардейскими частями, которое он взял на себя в 2016 году, выпустив соответствующий указ.
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маха ватчиралонгкон, прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире

При столкновениях в Бангкоке погиб человек, 33 пострадали

10:13 01.03.2021
 
© AP Photo / Sakchai LalitПолиция на месте стрельбы в Бангкоке
Полиция на месте стрельбы в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Sakchai Lalit
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БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Один полицейский погиб, 23 полицейских и 10 участников протеста получили травмы различной степени тяжести в воскресенье вечером во время столкновения полиции и демонстрантов у казарм Первого гвардейского батальона и находящейся там резиденции премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на Центр экстремальной медицины "Эраван" при МВД страны.
Ранее сообщалось о 19 раненых во время воскресного протеста.
В ходе протеста, организованного движением "Свободная молодежь" и входящими в него группой "Перезагрузка демократии" и студенческим союзом Тхаммасатского университета, протестующие предприняли несколько попыток прорваться через баррикады из морских контейнеров и колючей проволоки, которые полиция выставила перед воротами расположения гвардейской воинской части, на территории которой находится резиденция премьера.
Протестующие попытались разобрать баррикаду, им удалось сдвинуть в сторону два контейнера. В этот момент среди полицейских, защищавших баррикаду, возникла давка, и одному из правоохранителей стало плохо. Полицейский был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти, он скончался, предположительно, от сердечного приступа, сообщает издание. Приступ мог быть спровоцирован 35-градусной жарой и тем, что сотрудник полиции был в полном защитном облачении, включая бронежилет и шлем, а также произошедшей давкой.
На попытку прорваться к воротам воинской части и забросать полицейский строй камнями и подручными средствами, превращенными в метательное оружие, полицейские ответили струями из водометных пушек и гранатами со слезоточивым газом. Столкновение продолжалось несколько часов: протестующие и полицейские поочередно наступали, тесня друг друга. Затем полиция применила ружья, заряженные резиновыми пулями, и сумела разогнать остатки демонстрантов к 21.30 (17.30 мск).
Полиция на месте стрельбы в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 17:28
В Бангкоке демонстранты облили краской вывеску управления полиции
Судя по репортажу с протеста, который накануне вел интернет-телеканал The Reporters, большинство ранений и травм у демонстрантов произошло от применения резиновых пуль и слезоточивого газа полицейскими, а у полицейских – от брошенных в них демонстрантами камней и банок со слезоточивым газом, предназначенных для ручного метания.
По мнению экспертов, воскресный протест в Бангкоке оказался самым жестким с точки зрения применения силы обеими сторонами за все время молодежных протестов 2019 – 2021 годов, говорится в сообщении Thai PBS.
Массовая акция, в которой участвовали несколько тысяч человек, проходила под обычными для таиландских молодежных протестов 2019 – 2021 года лозунгами: отставка правительства премьера Праюта Чан-Оча, действующего как "продолжение" военной диктатуры 2014 – 2019 годов, замена действующей конституции Таиланда, созданной под контролем военных, на "истинно демократический" основной закон, и реформа монархии, которая, по мнению оппозиции, "теряет черты конституционной". В воскресенье демонстранты также требовали, чтобы правящий монарх, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), отказался от прямого командования гвардейскими частями, которое он взял на себя в 2016 году, выпустив соответствующий указ.
 
Маха ВатчиралонгконПрают Чан-ОчаБангкокТаиландВ мире
 
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