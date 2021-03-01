https://ria.ru/20210301/bangkok-1599386637.html

При столкновениях в Бангкоке погиб человек, 33 пострадали

При столкновениях в Бангкоке погиб человек, 33 пострадали

Один полицейский погиб, 23 полицейских и 10 участников протеста получили травмы различной степени тяжести в воскресенье вечером во время столкновения полиции и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:13

2021-03-01T10:13

2021-03-01T10:13

маха ватчиралонгкон

прают чан-оча

бангкок

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564695685_0:0:2605:1465_1920x0_80_0_0_466172f5aa7ae2c834b47c85174aef96.jpg

БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Один полицейский погиб, 23 полицейских и 10 участников протеста получили травмы различной степени тяжести в воскресенье вечером во время столкновения полиции и демонстрантов у казарм Первого гвардейского батальона и находящейся там резиденции премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на Центр экстремальной медицины "Эраван" при МВД страны.Ранее сообщалось о 19 раненых во время воскресного протеста.В ходе протеста, организованного движением "Свободная молодежь" и входящими в него группой "Перезагрузка демократии" и студенческим союзом Тхаммасатского университета, протестующие предприняли несколько попыток прорваться через баррикады из морских контейнеров и колючей проволоки, которые полиция выставила перед воротами расположения гвардейской воинской части, на территории которой находится резиденция премьера.Протестующие попытались разобрать баррикаду, им удалось сдвинуть в сторону два контейнера. В этот момент среди полицейских, защищавших баррикаду, возникла давка, и одному из правоохранителей стало плохо. Полицейский был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти, он скончался, предположительно, от сердечного приступа, сообщает издание. Приступ мог быть спровоцирован 35-градусной жарой и тем, что сотрудник полиции был в полном защитном облачении, включая бронежилет и шлем, а также произошедшей давкой.На попытку прорваться к воротам воинской части и забросать полицейский строй камнями и подручными средствами, превращенными в метательное оружие, полицейские ответили струями из водометных пушек и гранатами со слезоточивым газом. Столкновение продолжалось несколько часов: протестующие и полицейские поочередно наступали, тесня друг друга. Затем полиция применила ружья, заряженные резиновыми пулями, и сумела разогнать остатки демонстрантов к 21.30 (17.30 мск).Судя по репортажу с протеста, который накануне вел интернет-телеканал The Reporters, большинство ранений и травм у демонстрантов произошло от применения резиновых пуль и слезоточивого газа полицейскими, а у полицейских – от брошенных в них демонстрантами камней и банок со слезоточивым газом, предназначенных для ручного метания.По мнению экспертов, воскресный протест в Бангкоке оказался самым жестким с точки зрения применения силы обеими сторонами за все время молодежных протестов 2019 – 2021 годов, говорится в сообщении Thai PBS.Массовая акция, в которой участвовали несколько тысяч человек, проходила под обычными для таиландских молодежных протестов 2019 – 2021 года лозунгами: отставка правительства премьера Праюта Чан-Оча, действующего как "продолжение" военной диктатуры 2014 – 2019 годов, замена действующей конституции Таиланда, созданной под контролем военных, на "истинно демократический" основной закон, и реформа монархии, которая, по мнению оппозиции, "теряет черты конституционной". В воскресенье демонстранты также требовали, чтобы правящий монарх, король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х), отказался от прямого командования гвардейскими частями, которое он взял на себя в 2016 году, выпустив соответствующий указ.

https://ria.ru/20201118/bangkok-1585220033.html

бангкок

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маха ватчиралонгкон, прают чан-оча, бангкок, таиланд, в мире