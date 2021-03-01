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Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба
Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба
Совет безопасности Армении призвал президента страны Армена Саркисяна уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба Совбеза. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:44
2021-03-01T12:56
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Совет безопасности Армении призвал президента страны Армена Саркисяна уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба Совбеза."Совет безопасности предлагает президенту Армении удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генерального штаба", - говорится в сообщении.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.В воскресенье депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил "о наличии оснований" для импичмента президента Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна. Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/oppozitsiya-1599406207.html
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никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба

12:44 01.03.2021 (обновлено: 12:56 01.03.2021)
 
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Совет безопасности Армении призвал президента страны Армена Саркисяна уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба Совбеза.
"Совет безопасности предлагает президенту Армении удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генерального штаба", - говорится в сообщении.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
В воскресенье депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил "о наличии оснований" для импичмента президента Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна. Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
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