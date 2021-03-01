https://ria.ru/20210301/armeniya-1599404616.html
Противники Пашиняна ворвались в здание правительства
Противники Пашиняна ворвались в здание правительства
Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:05
2021-03-01T12:05
2021-03-01T12:49
ситуация в армении
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599405501_299:0:3008:1524_1920x0_80_0_0_237b96e66700aeb3e2dcc7c2a8dd307c.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание."Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", — сказал один из участников.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210228/impichment-1599325450.html
https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599405501_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c603164fe4cdff78199e39dd8efe57fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, ереван, в мире
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна
ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.
"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", — сказал один из участников.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване
после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян
отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.