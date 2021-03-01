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Противники Пашиняна ворвались в здание правительства
Противники Пашиняна ворвались в здание правительства
Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:05
2021-03-01T12:49
ситуация в армении
ереван
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание."Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", — сказал один из участников.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210228/impichment-1599325450.html
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ситуация в армении, ереван, в мире

Противники Пашиняна ворвались в здание правительства

12:05 01.03.2021 (обновлено: 12:49 01.03.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.
"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", — сказал один из участников.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.
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По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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