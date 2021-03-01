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Малышева назвала срок сохранения антител у привитых от коронавируса
Малышева назвала срок сохранения антител у привитых от коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как долго сохраняются антитела к коронавирусу после прививки. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:28
2021-03-01T18:28
2021-03-01T18:28
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
елена малышева
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как долго сохраняются антитела к коронавирусу после прививки. Ведущая отметила, что за вакцинированными "Спутником V" пациентами наблюдают десять месяцев, и на всем этом промежутке у них сохраняется высокий уровень антител. "Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его", — объяснила Малышева.Она добавила, что защиты от коронавируса должно хватить как минимум на два года. "Скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год", — подытожила врач.Коронавирусом в мире заражены более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Всего в России инфицировано более 4,25 миллиона человек, из которых 3,8 миллиона выздоровели и 86 тысяч скончались.
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598860652.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество, общество