https://ria.ru/20210301/antitela-1599490406.html

Малышева назвала срок сохранения антител у привитых от коронавируса

Малышева назвала срок сохранения антител у привитых от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как долго сохраняются антитела к коронавирусу после прививки. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:28

2021-03-01T18:28

2021-03-01T18:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:26:3077:1756_1920x0_80_0_0_6fffa09c709e2fffa6afed896cc36791.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как долго сохраняются антитела к коронавирусу после прививки. Ведущая отметила, что за вакцинированными "Спутником V" пациентами наблюдают десять месяцев, и на всем этом промежутке у них сохраняется высокий уровень антител. "Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его", — объяснила Малышева.Она добавила, что защиты от коронавируса должно хватить как минимум на два года. "Скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год", — подытожила врач.Коронавирусом в мире заражены более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Всего в России инфицировано более 4,25 миллиона человек, из которых 3,8 миллиона выздоровели и 86 тысяч скончались.

https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598860652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество, общество