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https://ria.ru/20210301/aktrisa-1599376556.html
Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль"
Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль"
Андра Дэй удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая женская роль в драме" за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей", 78-я церемония вручения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:44
2021-03-01T10:19
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Андра Дэй удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая женская роль в драме" за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей", 78-я церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в воскресенье и транслируется на телеканале NBC.В этой категории были также представлены Виола Дэвис за картину "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби за работу "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорманд за "Землю кочевников" и Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды"."Золотой глобус" вручается за достижения в кино и телевидении с 1944 года. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония транслируется одновременно с обоих берегов США - из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, в залах присутствуют лишь небольшое число гостей – врачи и другие работники передовой пандемии, звездные гости и лауреаты премии включаются в церемонию по видео-связи.
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кино и сериалы, новости культуры, андра дэй, nbc, виола дэвис, лос-анджелес, нью-йорк (город), сша

Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль"

08:44 01.03.2021 (обновлено: 10:19 01.03.2021)
 
© REUTERS / NBC HandoutАндра Дэй на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Андра Дэй на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / NBC Handout
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Андра Дэй удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая женская роль в драме" за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей", 78-я церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в воскресенье и транслируется на телеканале NBC.
В этой категории были также представлены Виола Дэвис за картину "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби за работу "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорманд за "Землю кочевников" и Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды".
"Золотой глобус" вручается за достижения в кино и телевидении с 1944 года. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония транслируется одновременно с обоих берегов США - из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, в залах присутствуют лишь небольшое число гостей – врачи и другие работники передовой пандемии, звездные гости и лауреаты премии включаются в церемонию по видео-связи.
Церемония вручения премии Золотой глобус - 2021 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 07:52Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндра ДэйNBCВиола ДэвисЛос-АнджелесНью-Йорк (город)США
 
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