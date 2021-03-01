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Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль"
Андра Дэй завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль"
Андра Дэй удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая женская роль в драме" за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей", 78-я церемония вручения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:44
2021-03-01T08:44
2021-03-01T10:19
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Андра Дэй удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая женская роль в драме" за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей", 78-я церемония вручения награды Ассоциации иностранной прессы Голливуда проходит в воскресенье и транслируется на телеканале NBC.В этой категории были также представлены Виола Дэвис за картину "Ма Рейни: Мать блюза", Ванесса Кирби за работу "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорманд за "Землю кочевников" и Кэри Маллиган за "Девушку, подающую надежды"."Золотой глобус" вручается за достижения в кино и телевидении с 1944 года. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония транслируется одновременно с обоих берегов США - из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, в залах присутствуют лишь небольшое число гостей – врачи и другие работники передовой пандемии, звездные гости и лауреаты премии включаются в церемонию по видео-связи.
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