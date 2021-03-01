Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/-pashov-1599367545.html
Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
Депутата-миллиардера Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, задержанного в Хабаровске в пятницу, отправили под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:47
2021-03-01T03:58
дмитрий пашов
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599214232_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_71f15e325333795c9a06112b26311988.jpg
ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Депутата-миллиардера Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, задержанного в Хабаровске в пятницу, отправили под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном районном суде.Ранее источник агентства заявил, что Пашова задержали во время командировки.Как пояснил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП), депутат местного парламента Максим Козлов, Пашова задержали по давно возбужденным уголовным делам. Пашов, по его словам, все это время был на Сахалине, посещал все допросы, участвовал в следственных мероприятиях.Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Сам Кан находится в международном розыске. В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил центральному аппарату ведомства забрать у сотрудников сахалинского главка СК материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. Следственный комитет установил, что Кан является организатором убийства. Его пособника Дмитрия Полякова осудили в 2011 году.Дмитрий Пашов заседает в сахалинском парламенте с 2017 года. Кроме того, он председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владелец рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход тогда составил 6,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210225/deputat-1599016846.html
https://ria.ru/20210220/zeya-1598269554.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599214232_18:0:1085:800_1920x0_80_0_0_c2aac270b00d5ac1f30b334431679bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий пашов, хабаровск, происшествия

Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова

02:47 01.03.2021 (обновлено: 03:58 01.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба Сахалинской областной ДумыДепутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов
Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : пресс-служба Сахалинской областной Думы
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Депутата-миллиардера Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, задержанного в Хабаровске в пятницу, отправили под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в понедельник в Центральном районном суде.
Ранее источник агентства заявил, что Пашова задержали во время командировки.

"Центральным районным судом 28 февраля (Пашову - ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь", - сказала собеседница агентства.

Как пояснил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП), депутат местного парламента Максим Козлов, Пашова задержали по давно возбужденным уголовным делам. Пашов, по его словам, все это время был на Сахалине, посещал все допросы, участвовал в следственных мероприятиях.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 23:15
КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина
Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Сам Кан находится в международном розыске.
В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил центральному аппарату ведомства забрать у сотрудников сахалинского главка СК материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. Следственный комитет установил, что Кан является организатором убийства. Его пособника Дмитрия Полякова осудили в 2011 году.
Дмитрий Пашов заседает в сахалинском парламенте с 2017 года. Кроме того, он председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владелец рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход тогда составил 6,2 миллиарда рублей.
Мэр Зеи Сергей Гибадуллин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:57
Прокуратура инициировала отставку главы приамурской Зеи из-за коррупции
 
Дмитрий ПашовХабаровскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24В США ищут "российского" хакера, укравшего данные 22 американских военных
05:08Сирийские военные отразили ракетный удар по пригороду Дамаска
04:56В Приморье сняли карантин по африканской чуме свиней
04:54В Артеме произошел пожар в автомагазине
04:32Комаровский перечислил симптомы пневмонии
04:22В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
04:15"Крестница" Стивена Сигала попала в браконьерскую петлю в Китае
04:02"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
03:27В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
03:19В Одинцово локализовали пожар на складе завода огнеупорных изделий
03:16Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
03:13Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
03:04Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете
03:02Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели
02:53В сгоревшем на трассе на Чукотке вагончике нашли тела двух человек
02:51В Одинцово загорелся Внуковский завод огнеупорных изделий
02:47Суд в Хабаровске отправил под арест депутата Сахалинской облдумы Пашова
02:43Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
02:42ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
02:24РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
Лента новостейМолния