https://ria.ru/20210228/vzlom-1599308711.html

Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали

Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в воскресенье сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter и напомнил пользователям о необходимости... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:46

2021-02-28T13:46

2021-02-28T13:53

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

сергей неверов

twitter

технологии

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в воскресенье сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter и напомнил пользователям о необходимости чаще менять пароли.В субботу о взломе своего аккаунта в Facebook сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов."Вслед за коллегами - и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени - слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли", - написал Хинштейн в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/vzlom-1595874967.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, александр хинштейн, сергей неверов, twitter, технологии