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Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали
Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в воскресенье сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter и напомнил пользователям о необходимости... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:46
2021-02-28T13:46
2021-02-28T13:53
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
сергей неверов
twitter
технологии
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в воскресенье сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter и напомнил пользователям о необходимости чаще менять пароли.В субботу о взломе своего аккаунта в Facebook сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов."Вслед за коллегами - и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени - слава Богу, только один. Увы, у жизни-онлайн есть и обратная сторона. И да, надо чаще менять пароли", - написал Хинштейн в Twitter.
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госдума рф, единая россия, александр хинштейн, сергей неверов, twitter, технологии