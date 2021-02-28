https://ria.ru/20210228/turtsiya-1599316997.html
МИД Турции вызвал иранского посла
МИД Турции вызвал иранского посла
Иранский посол в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в турецкий МИД после обвинений со стороны Ирана в адрес Турции в нарушении суверенитета Ирака, передает... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:20
2021-02-28T15:20
2021-02-28T19:00
хулуси акар
курдистан (иран)
багдад (город)
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в мире
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Иранский посол в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в турецкий МИД после обвинений со стороны Ирана в адрес Турции в нарушении суверенитета Ирака, передает агентство Anadolu cо ссылкой на дипломатический источник.Послу было заявлено, что Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия."МИД вызвал посла Ирана в Анкаре Мохаммеда Феразменда, где ему была высказана реакция на заявление иранского посла в Багдаде Иреджа Месджиди о том, что Турция нарушает суверенитет Ирака. Иранскому послу было передано, что Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия ему", - сообщил источник.Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 48 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) уничтожены на севере Ирака в ходе антитеррористической операции турецких ВС. По его словам, в одной из пещер в районе Гара найдены тела 13 турецких граждан, в том числе полицейских и военных, похищенных членами РПК.
https://ria.ru/20210222/iran-1598616192.html
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хулуси акар, курдистан (иран), багдад (город), ирак, в мире
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости.
Иранский посол в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в турецкий МИД после обвинений со стороны Ирана
в адрес Турции
в нарушении суверенитета Ирака
, передает агентство Anadolu
cо ссылкой на дипломатический источник.
Послу было заявлено, что Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия.
"МИД вызвал посла Ирана в Анкаре Мохаммеда Феразменда, где ему была высказана реакция на заявление иранского посла в Багдаде Иреджа Месджиди о том, что Турция нарушает суверенитет Ирака. Иранскому послу было передано, что Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия ему", - сообщил источник.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 48 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) уничтожены на севере Ирака в ходе антитеррористической операции турецких ВС. По его словам, в одной из пещер в районе Гара найдены тела 13 турецких граждан, в том числе полицейских и военных, похищенных членами РПК.