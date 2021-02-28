https://ria.ru/20210228/turtsiya-1599316997.html

МИД Турции вызвал иранского посла

МИД Турции вызвал иранского посла

Иранский посол в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в турецкий МИД после обвинений со стороны Ирана в адрес Турции в нарушении суверенитета Ирака, передает... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:20

2021-02-28T15:20

2021-02-28T19:00

хулуси акар

курдистан (иран)

багдад (город)

ирак

в мире

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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Иранский посол в Анкаре Мохаммед Феразменд был вызван в турецкий МИД после обвинений со стороны Ирана в адрес Турции в нарушении суверенитета Ирака, передает агентство Anadolu cо ссылкой на дипломатический источник.Послу было заявлено, что Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия."МИД вызвал посла Ирана в Анкаре Мохаммеда Феразменда, где ему была высказана реакция на заявление иранского посла в Багдаде Иреджа Месджиди о том, что Турция нарушает суверенитет Ирака. Иранскому послу было передано, что Турция ожидает от Ирана поддержки в борьбе с терроризмом, а не противодействия ему", - сообщил источник.Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что 48 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) уничтожены на севере Ирака в ходе антитеррористической операции турецких ВС. По его словам, в одной из пещер в районе Гара найдены тела 13 турецких граждан, в том числе полицейских и военных, похищенных членами РПК.

https://ria.ru/20210222/iran-1598616192.html

курдистан (иран)

багдад (город)

ирак

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хулуси акар, курдистан (иран), багдад (город), ирак, в мире