https://ria.ru/20210228/sluzhenie-1599289479.html

Помпео обвинил Байдена в служении интересам Пекина

Помпео обвинил Байдена в служении интересам Пекина

Политика администрации Джо Байдена в отношении Китая приведет к ослаблению американской экономики и даст преимущество Пекину, заявил экс-госсекретарь США Майк... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:45

2021-02-28T09:45

2021-02-28T13:47

майк помпео

keystone

орландо

хуа чуньин

мид кнр

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флорида

сша

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Политика администрации Джо Байдена в отношении Китая приведет к ослаблению американской экономики и даст преимущество Пекину, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на ежегодной конференции консервативных политических сил в Орландо, штат Флорида.Он отметил, что прекращение строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Соединенные Штаты "уничтожило" десять тысяч рабочих мест. Дипломат усомнился, что власти выполнят свое обещание по устройству уволенных сотрудников на предприятия, выпускающие солнечные батареи.Помпео также раскритиковал решение Байдена о возобновлении участия США в Парижском соглашении по климату. По его словам, Пекин "чрезвычайно рад" этому шагу, поскольку американская экономика понесет убытки от новых обязательств.В январе официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала Помпео "клоуном". Это прозвучало после того, как дипломат заявил о геноциде уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По мнению Пекина, подобными словами Помпео "выставил себя клоуном и посмешищем для всего мира".

https://ria.ru/20210227/pushkov-1599196400.html

орландо

флорида

сша

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майк помпео, keystone, орландо, хуа чуньин, мид кнр, джо байден, флорида, сша, в мире