https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599296502.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:12

2021-02-28T11:12

2021-02-28T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

магаданская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Магаданская область 0,06%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599295305.html

магаданская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, республика тыва, общество