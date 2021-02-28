https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599296502.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:12
2021-02-28T11:12
2021-02-28T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Магаданская область 0,06%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, республика тыва, общество