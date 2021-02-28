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Лавров напомнил Совету Европы о дискриминации русскоязычных на Украине
Лавров напомнил Совету Европы о дискриминации русскоязычных на Украине
Глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:09
2021-02-28T13:48
мария пейчинович-бурич
прибалтика
сергей лавров
совет европы
украина
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России.В нем он раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Это, как считает дипломат, расшатывает ее авторитет.Ранее Лавров указывал, что украинские власти выдавливают языки нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. В частности, он говорил о законе об образовании и государственном языке.
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мария пейчинович-бурич, прибалтика, сергей лавров, совет европы, украина, в мире

Лавров напомнил Совету Европы о дискриминации русскоязычных на Украине

11:09 28.02.2021 (обновлено: 13:48 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России.
В нем он раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Это, как считает дипломат, расшатывает ее авторитет.
"Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", — говорится в послании, опубликованном на сайте МИД.
Ранее Лавров указывал, что украинские власти выдавливают языки нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. В частности, он говорил о законе об образовании и государственном языке.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
08:00
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Мария Пейчинович-БуричПрибалтикаСергей ЛавровСовет ЕвропыУкраинаВ мире
 
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