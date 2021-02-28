В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:42 28.02.2021 (обновлено: 13:45 28.02.2021)
МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на водителя, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 28 февраля примерно в 7 часов утра на 33-м км автодороги "Махачкала – Верхний Гуниб" на административной территории Буйнакского района Дагестана подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем марки УАЗ ОМВД России по Буйнакскому району, в которой находились трое сотрудников отдела.
По информации правоохранителей, в результате ДТП двое сотрудников полиции скончались на месте, третий полицейский и водитель грузового автомобиля с различными травмами госпитализированы в больницу города Буйнакска.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Буйнакского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.
В СУСК по Дагестану уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
По поручению руководителя следственного управления СК России по Дагестану Анатолия Щурова уголовное дело для организации расследования передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования дела поставлен на контроль.
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