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В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
Следователи возбудили уголовное дело на водителя, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:42
2021-02-28T13:45
россия
группа газ
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
буйнакск
буйнакский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на водителя, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 28 февраля примерно в 7 часов утра на 33-м км автодороги "Махачкала – Верхний Гуниб" на административной территории Буйнакского района Дагестана подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем марки УАЗ ОМВД России по Буйнакскому району, в которой находились трое сотрудников отдела.По информации правоохранителей, в результате ДТП двое сотрудников полиции скончались на месте, третий полицейский и водитель грузового автомобиля с различными травмами госпитализированы в больницу города Буйнакска.В СУСК по Дагестану уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.По поручению руководителя следственного управления СК России по Дагестану Анатолия Щурова уголовное дело для организации расследования передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования дела поставлен на контроль.
https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html
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россия
буйнакск
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россия, группа газ, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), буйнакск, буйнакский район, происшествия

В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП

13:42 28.02.2021 (обновлено: 13:45 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на водителя, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 28 февраля примерно в 7 часов утра на 33-м км автодороги "Махачкала – Верхний Гуниб" на административной территории Буйнакского района Дагестана подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем марки УАЗ ОМВД России по Буйнакскому району, в которой находились трое сотрудников отдела.
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По информации правоохранителей, в результате ДТП двое сотрудников полиции скончались на месте, третий полицейский и водитель грузового автомобиля с различными травмами госпитализированы в больницу города Буйнакска.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Буйнакского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", – говорится в сообщении.
В СУСК по Дагестану уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
По поручению руководителя следственного управления СК России по Дагестану Анатолия Щурова уголовное дело для организации расследования передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования дела поставлен на контроль.
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