https://ria.ru/20210228/dagestan-1599308440.html

В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП

В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП

Следователи возбудили уголовное дело на водителя, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:42

2021-02-28T13:42

2021-02-28T13:45

россия

группа газ

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

буйнакск

буйнакский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на водителя, подозреваемого в совершении ДТП с гибелью сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 28 февраля примерно в 7 часов утра на 33-м км автодороги "Махачкала – Верхний Гуниб" на административной территории Буйнакского района Дагестана подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем марки УАЗ ОМВД России по Буйнакскому району, в которой находились трое сотрудников отдела.По информации правоохранителей, в результате ДТП двое сотрудников полиции скончались на месте, третий полицейский и водитель грузового автомобиля с различными травмами госпитализированы в больницу города Буйнакска.В СУСК по Дагестану уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.По поручению руководителя следственного управления СК России по Дагестану Анатолия Щурова уголовное дело для организации расследования передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования дела поставлен на контроль.

https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html

https://ria.ru/20210222/gospitalizirovannye-1598563564.html

россия

буйнакск

буйнакский район

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россия, группа газ, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), буйнакск, буйнакский район, происшествия