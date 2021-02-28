https://ria.ru/20210228/attraktsion-1599333476.html

В Москве при обрыве аттракциона пострадал ребенок

В Москве при обрыве аттракциона пострадал ребенок

Один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, состояние других детей устанавливается, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:56

2021-02-28T17:56

2021-02-28T18:16

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, состояние других детей устанавливается, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются", — сказала Нефедова.Она отметила, что обстоятельства ЧП устанавливаются.По ее словам, проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства должны будут установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку исполнения ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/proisshestviya-1597410105.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия