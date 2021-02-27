https://ria.ru/20210227/telekanal-1599213959.html

Оппозиция на Украине требует наказать причастных к запрету нового канала

Оппозиция на Украине требует наказать причастных к запрету нового канала

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что все причастные к отключению нового телеканала "Перший Незалежний" должны понести... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:44

2021-02-27T11:44

2021-02-27T11:44

оппозиционная платформа - за жизнь

112 украина

виктор медведчук

служба безопасности украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что все причастные к отключению нового телеканала "Перший Незалежний" должны понести уголовную ответственность, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ."Только что вышедший в эфир телеканал "Перший Незалежний", впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти абсолютно незаконно был отключен от эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", - говорится в тексте.По мнению политсилы, это требование, как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"."Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению - как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, - должны быть привлечены к уголовной ответственности", - уверены в политсиле.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210221/poroshenko-1598470161.html

https://ria.ru/20210208/ukraina-1596391916.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире