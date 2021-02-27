Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210227/telekanal-1599213959.html
Оппозиция на Украине требует наказать причастных к запрету нового канала
Оппозиция на Украине требует наказать причастных к запрету нового канала
Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что все причастные к отключению нового телеканала "Перший Незалежний" должны понести... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:44
2021-02-27T11:44
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
виктор медведчук
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_e46b52cc4d847cdcebb51b70e965b9b0.jpg
КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что все причастные к отключению нового телеканала "Перший Незалежний" должны понести уголовную ответственность, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ."Только что вышедший в эфир телеканал "Перший Незалежний", впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти абсолютно незаконно был отключен от эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", - говорится в тексте.По мнению политсилы, это требование, как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"."Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению - как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, - должны быть привлечены к уголовной ответственности", - уверены в политсиле.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210221/poroshenko-1598470161.html
https://ria.ru/20210208/ukraina-1596391916.html
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_7b537899163f97127e511651ab6a1816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире

Оппозиция на Украине требует наказать причастных к запрету нового канала

11:44 27.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что все причастные к отключению нового телеканала "Перший Незалежний" должны понести уголовную ответственность, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
В пятницу журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБУ.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 13:28
Порошенко потребовал закрыть телеканал "Наш"
"Только что вышедший в эфир телеканал "Перший Незалежний", впервые в истории Украины созданный исключительно журналистами, под давлением власти абсолютно незаконно был отключен от эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили от СБУ указание не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", - говорится в тексте.
По мнению политсилы, это требование, как и его выполнение, является абсолютно незаконным и содержит все признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что все лица, причастные к этому преступлению - как представители органов государственной власти, так и сотрудники телекоммуникационных и кабельных провайдеров, - должны быть привлечены к уголовной ответственности", - уверены в политсиле.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 08:00
США и Британия празднуют большую победу над стыдом
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 08:00
Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
Оппозиционная платформа - За жизнь112 УкраинаВиктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
Лента новостейМолния