Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210227/sugrob-1599247730.html
Мясников получил "приказ" и окунулся в сугроб во время эфира
Мясников получил "приказ" и окунулся в сугроб во время эфира
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" показал, как нужно закаляться с помощью снега. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:30
2021-02-27T17:55
александр мясников (врач)
россия
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599247196_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_832ecde55164bfc4a912da074a34d31f.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" показал, как нужно закаляться с помощью снега."Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, это не моя идея. &lt;…&gt; Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать". Ну, я привык", — сказал он.После этого медик снял одежду и "окунулся" в снег, принесенный в студию в квадратной емкости. "Вы попробуйте. Это действительно огромное наслаждение", — резюмировал Мясников.Он также отметил, что холодная вода приносит человеку больше удовольствия, чем теплая. В конце процедуры врач поиронизировал над тем, что зрители "подумают, что Мясников сошел с ума".
https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599247196_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_89dd5887a425cc3beb3c3388ad67262c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников получил "приказ" и окунулся в сугроб во время эфира

17:30 27.02.2021 (обновлено: 17:55 27.02.2021)
 
© О самом главномКадр из программы "О самом главном"
Кадр из программы О самом главном - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© О самом главном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" показал, как нужно закаляться с помощью снега.
"Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, это не моя идея. <…> Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать". Ну, я привык", — сказал он.
Мужчина в маске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 02:11
Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета
После этого медик снял одежду и "окунулся" в снег, принесенный в студию в квадратной емкости.
"Вы попробуйте. Это действительно огромное наслаждение", — резюмировал Мясников.
Он также отметил, что холодная вода приносит человеку больше удовольствия, чем теплая. В конце процедуры врач поиронизировал над тем, что зрители "подумают, что Мясников сошел с ума".
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
Лента новостейМолния