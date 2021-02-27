https://ria.ru/20210227/sugrob-1599247730.html

Мясников получил "приказ" и окунулся в сугроб во время эфира

Мясников получил "приказ" и окунулся в сугроб во время эфира

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" показал, как нужно закаляться с помощью снега. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:30

2021-02-27T17:30

2021-02-27T17:55

александр мясников (врач)

россия

здоровье

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" показал, как нужно закаляться с помощью снега."Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, это не моя идея. <…> Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать". Ну, я привык", — сказал он.После этого медик снял одежду и "окунулся" в снег, принесенный в студию в квадратной емкости. "Вы попробуйте. Это действительно огромное наслаждение", — резюмировал Мясников.Он также отметил, что холодная вода приносит человеку больше удовольствия, чем теплая. В конце процедуры врач поиронизировал над тем, что зрители "подумают, что Мясников сошел с ума".

https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество