https://ria.ru/20210227/rozysk-1599242790.html

Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США

Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США

Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:47

2021-02-27T16:47

2021-02-27T17:43

фбр

евгений пригожин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Накануне ФБР вновь опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.В "Конкорде", в свою очередь, опубликовали адрес, по которому можно найти предпринимателя, и попросили выдать деньги. Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

https://ria.ru/20210227/prigozhin-1599194594.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, евгений пригожин, сша, в мире