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Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США
Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США
Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:47
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фбр
евгений пригожин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Накануне ФБР вновь опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.В "Конкорде", в свою очередь, опубликовали адрес, по которому можно найти предпринимателя, и попросили выдать деньги. Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.
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фбр, евгений пригожин, сша, в мире

Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США

16:47 27.02.2021 (обновлено: 17:43 27.02.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение кого выгоднее арестовать", — добавили в компании.
Накануне ФБР вновь опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.
В "Конкорде", в свою очередь, опубликовали адрес, по которому можно найти предпринимателя, и попросили выдать деньги.
Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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Компания Пригожина "Конкорд" выдала его адрес ФБР и потребовала награду
 
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