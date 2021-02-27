https://ria.ru/20210227/rozysk-1599242790.html
Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США
Компания "Конкорд" прокомментировала объявление Пригожина в розыск в США
Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:47
2021-02-27T16:47
2021-02-27T17:43
фбр
евгений пригожин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объявление Евгения Пригожина в розыск на территории США "имеет сугубо политизированные цели", говорится в заявлении компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Накануне ФБР вновь опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.В "Конкорде", в свою очередь, опубликовали адрес, по которому можно найти предпринимателя, и попросили выдать деньги. Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.
https://ria.ru/20210227/prigozhin-1599194594.html
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фбр, евгений пригожин, сша, в мире