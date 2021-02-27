https://ria.ru/20210227/prodazha-1599200005.html

Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка

Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка

В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:41

2021-02-27T08:41

2021-02-27T14:32

индия

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India.Cемья заключила "сделку" на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери.Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка.Полиция возбудила против мужчины дело и допрашивает его.

https://ria.ru/20210112/uzbekistan-1592688780.html

индия

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