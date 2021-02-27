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Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка
Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка
В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:41
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India.Cемья заключила "сделку" на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери.Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка.Полиция возбудила против мужчины дело и допрашивает его.
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индия, в мире

Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка

08:41 27.02.2021 (обновлено: 14:32 27.02.2021)
 
© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Flickr / Premshree Pillai
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India.
Cемья заключила "сделку" на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери.
Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка.
Полиция возбудила против мужчины дело и допрашивает его.
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