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Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка
Родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшего ребенка
В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:41
2021-02-27T08:41
2021-02-27T14:32
индия
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь взрослому мужчине, чтобы оплатить лечение старшего ребенка, пишет The Times of India.Cемья заключила "сделку" на десять тысяч рупий с 46-летним соседом, который давно хотел жениться на их дочери.Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка.Полиция возбудила против мужчины дело и допрашивает его.
https://ria.ru/20210112/uzbekistan-1592688780.html
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