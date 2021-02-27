https://ria.ru/20210227/pozhar-1599241121.html

В Москве ликвидировали пожар в двухэтажном здании

В Москве ликвидировали пожар в двухэтажном здании

Пожар в двухэтажном здании старой постройки в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщает городское МЧС. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:32

2021-02-27T16:32

2021-02-27T16:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании старой постройки в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет, сообщает городское МЧС.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, в двухэтажном здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины. В окнах здания был виден дым.Отмечается, что до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули восемь человек. Около 40 человек из здания вывели спасатели, сведений о пострадавших не поступало.Движение в центре Москвы восстановили после пожара в квартире, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение восстановлено ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210216/pozhar-1597661929.html

москва

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2021

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Спасатели работают на месте пожара в центре Москвы Двухэтажное здание старой постройки с барами и магазинами загорелось в центре Москвы, посетителей эвакуировали, работают спасатели. 2021-02-27T16:32 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия