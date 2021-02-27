https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599210204.html

В России за сутки 16 020 человек вылечились от COVID-19

В России за сутки 16 020 человек вылечились от COVID-19

За сутки в России выписаны 16 020 человек после COVID-19, за все время - 3 799 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:04

2021-02-27T11:04

2021-02-27T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 020 человек после COVID-19, за все время - 3 799 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 2538 человек, в Москве - 2008, Подмосковье - 504.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество