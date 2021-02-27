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В России за сутки 16 020 человек вылечились от COVID-19
В России за сутки 16 020 человек вылечились от COVID-19
За сутки в России выписаны 16 020 человек после COVID-19, за все время - 3 799 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:04
2021-02-27T11:04
2021-02-27T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 020 человек после COVID-19, за все время - 3 799 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 2538 человек, в Москве - 2008, Подмосковье - 504.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество