https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599210086.html
В Москве за сутки выявили 1825 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1825 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1825, Санкт-Петербурге зафиксировали 951 случай, в Подмосковье - 558, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:03
2021-02-27T11:03
2021-02-27T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1825, Санкт-Петербурге зафиксировали 951 случай, в Подмосковье - 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 4, Еврейской автономной области - 2, Чукотском автономном округе - 1.
https://ria.ru/20210227/sputnik-v-1599195635.html
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество