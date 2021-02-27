https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599210086.html

В Москве за сутки выявили 1825 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 1825 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1825, Санкт-Петербурге зафиксировали 951 случай, в Подмосковье - 558, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:03

2021-02-27T11:03

2021-02-27T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1825, Санкт-Петербурге зафиксировали 951 случай, в Подмосковье - 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 4, Еврейской автономной области - 2, Чукотском автономном округе - 1.

https://ria.ru/20210227/sputnik-v-1599195635.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество