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В Хабаровске задержали "самого богатого депутата", сообщил источник
В Хабаровске задержали "самого богатого депутата", сообщил источник
Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, рассказал РИА Новости источник в региональном парламенте. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T06:41
2021-02-27T11:47
россия
олег кан
следственный комитет россии (ск рф)
forbes
александр бастрыкин
южно-сахалинск
южная корея
хабаровск
япония
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, рассказал РИА Новости источник в региональном парламенте.Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил агентству, что узнал о задержании коллеги из СМИ."Я об этом прочитал в новостях, но прокомментировать не могу, так как не знаю, с чем это связано", — пояснил он.Местные средства массовой информации предполагают, что задержание Пашова может иметь отношение к делам против Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.В декабре 2018 года один из федеральных телеканалов показал фильм о незаконном вылове камчатского краба на Дальнем Востоке и продаже его в Южной Корее и Японии. Авторы фильма утверждали, в частности, что нелегальный бизнес организовал Олег Кан.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему расследование приостановили. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председательствует в правлении Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. Пашов владеет рыбодобывающей компанией "Монерон", и в 2019 году Forbes назвал его самым богатым депутатом России — Пашов тогда задекларировал доход в 6,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210226/advokat-1599046881.html
https://ria.ru/20210224/moshennichestvo-1598795645.html
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южно-сахалинск
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россия, олег кан, следственный комитет россии (ск рф), forbes, александр бастрыкин, южно-сахалинск, южная корея, хабаровск, япония, происшествия

В Хабаровске задержали "самого богатого депутата", сообщил источник

06:41 27.02.2021 (обновлено: 11:47 27.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба Сахалинской областной ДумыДепутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов
Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : пресс-служба Сахалинской областной Думы
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, рассказал РИА Новости источник в региональном парламенте.

"Дмитрий Пашов задержан во время командировки. По какому делу, пока непонятно", — сказал он.

Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил агентству, что узнал о задержании коллеги из СМИ.
"Я об этом прочитал в новостях, но прокомментировать не могу, так как не знаю, с чем это связано", — пояснил он.
Местные средства массовой информации предполагают, что задержание Пашова может иметь отношение к делам против Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.
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В декабре 2018 года один из федеральных телеканалов показал фильм о незаконном вылове камчатского краба на Дальнем Востоке и продаже его в Южной Корее и Японии. Авторы фильма утверждали, в частности, что нелегальный бизнес организовал Олег Кан.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему расследование приостановили. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председательствует в правлении Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. Пашов владеет рыбодобывающей компанией "Монерон", и в 2019 году Forbes назвал его самым богатым депутатом России — Пашов тогда задекларировал доход в 6,2 миллиарда рублей.
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