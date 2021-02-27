https://ria.ru/20210227/deputat-1599197179.html

В Хабаровске задержали "самого богатого депутата", сообщил источник

В Хабаровске задержали "самого богатого депутата", сообщил источник

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, рассказал РИА Новости источник в региональном парламенте. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T06:41

2021-02-27T06:41

2021-02-27T11:47

россия

олег кан

следственный комитет россии (ск рф)

forbes

александр бастрыкин

южно-сахалинск

южная корея

хабаровск

япония

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, рассказал РИА Новости источник в региональном парламенте.Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил агентству, что узнал о задержании коллеги из СМИ."Я об этом прочитал в новостях, но прокомментировать не могу, так как не знаю, с чем это связано", — пояснил он.Местные средства массовой информации предполагают, что задержание Пашова может иметь отношение к делам против Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.В декабре 2018 года один из федеральных телеканалов показал фильм о незаконном вылове камчатского краба на Дальнем Востоке и продаже его в Южной Корее и Японии. Авторы фильма утверждали, в частности, что нелегальный бизнес организовал Олег Кан.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему расследование приостановили. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председательствует в правлении Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. Пашов владеет рыбодобывающей компанией "Монерон", и в 2019 году Forbes назвал его самым богатым депутатом России — Пашов тогда задекларировал доход в 6,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210226/advokat-1599046881.html

https://ria.ru/20210224/moshennichestvo-1598795645.html

россия

южно-сахалинск

южная корея

хабаровск

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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