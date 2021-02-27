В Хабаровске задержали "самого богатого депутата", сообщил источник
06:41 27.02.2021 (обновлено: 11:47 27.02.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали в Хабаровске, рассказал РИА Новости источник в региональном парламенте.
"Дмитрий Пашов задержан во время командировки. По какому делу, пока непонятно", — сказал он.
Вице-спикер областной думы Александр Ивашов сообщил агентству, что узнал о задержании коллеги из СМИ.
"Я об этом прочитал в новостях, но прокомментировать не могу, так как не знаю, с чем это связано", — пояснил он.
Местные средства массовой информации предполагают, что задержание Пашова может иметь отношение к делам против Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.
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В декабре 2018 года один из федеральных телеканалов показал фильм о незаконном вылове камчатского краба на Дальнем Востоке и продаже его в Южной Корее и Японии. Авторы фильма утверждали, в частности, что нелегальный бизнес организовал Олег Кан.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему расследование приостановили. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он председательствует в правлении Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. Пашов владеет рыбодобывающей компанией "Монерон", и в 2019 году Forbes назвал его самым богатым депутатом России — Пашов тогда задекларировал доход в 6,2 миллиарда рублей.
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