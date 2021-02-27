https://ria.ru/20210227/butina-1599233388.html

"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T15:20

2021-02-27T15:20

2021-02-27T17:37

россия

дело марии бутиной в сша

мария бутина

нтв (телеканал)

сша

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской тюрьме.Россиянка рассказала, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней."Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — рассказала Бутина.Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты.Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды.Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, надзиратели делали так, что раздавался сильный писк.Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.

https://ria.ru/20210210/butina-1596835100.html

https://ria.ru/20201126/butina-1586406354.html

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