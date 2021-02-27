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"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:20
2021-02-27T17:37
россия
дело марии бутиной в сша
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской тюрьме.Россиянка рассказала, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней."Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — рассказала Бутина.Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты.Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды.Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, надзиратели делали так, что раздавался сильный писк.Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.
https://ria.ru/20210210/butina-1596835100.html
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россия, дело марии бутиной в сша, мария бутина, нтв (телеканал), сша, в мире

"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

15:20 27.02.2021 (обновлено: 17:37 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина
Член Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской тюрьме.

"Был холокост, ведь это преследование за национальность. А сейчас наших россиян преследуют точно так же за национальность и гражданство", — отметила она.

Россиянка рассказала, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней.
"Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — рассказала Бутина.
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Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты.

"Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще", — подчеркнула Мария.

Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды.
Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, надзиратели делали так, что раздавался сильный писк.
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"То есть постоянно воздействуют на психику, и так истощенную, вот этим громким звуком. Тебя ломают по полной программе", — заключила Бутина.

Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.
 
РоссияДело Марии Бутиной в СШАМария БутинаНТВ (телеканал)СШАВ мире
 
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