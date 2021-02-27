https://ria.ru/20210227/butina-1599233388.html
"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
"Ломают по полной". Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:20
2021-02-27T15:20
2021-02-27T17:37
россия
дело марии бутиной в сша
мария бутина
нтв (телеканал)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577099728_0:122:3176:1909_1920x0_80_0_0_876f7b34a8762cb951be96f18660a782.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина, рассказала в фильме для НТВ, что ей пришлось пережить в американской тюрьме.Россиянка рассказала, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней."Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — рассказала Бутина.Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты.Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды.Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, надзиратели делали так, что раздавался сильный писк.Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.
https://ria.ru/20210210/butina-1596835100.html
https://ria.ru/20201126/butina-1586406354.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577099728_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_821b2d615608544eb6b1c1f80aadc806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дело марии бутиной в сша, мария бутина, нтв (телеканал), сша, в мире
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина
, рассказала в фильме для НТВ
, что ей пришлось пережить в американской тюрьме.
"Был холокост, ведь это преследование за национальность. А сейчас наших россиян преследуют точно так же за национальность и гражданство", — отметила она.
Россиянка рассказала, что ее перевели в карцер и продержали там четыре месяца, хотя по международным стандартам разрешено не более 15 дней.
"Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?" ("С тобой все в порядке?"). До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить", — рассказала Бутина.
Кроме того, девушку, по ее словам, пытались склонить принимать какие-то препараты.
"Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще", — подчеркнула Мария.
Бутина заявила, что пять раз за день надзиратели приходили к ней в камеру и раздевали догола под предлогом подозрений в наличии контрабанды.
Россиянка рассказала, что в камере почти никогда не выключали свет. Вдобавок, надзиратели делали так, что раздавался сильный писк.
"То есть постоянно воздействуют на психику, и так истощенную, вот этим громким звуком. Тебя ломают по полной программе", — заключила Бутина.
Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". В конце октября 2019 года ее освободили и депортировали в Россию.