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Армянская оппозиция заявила об истечении срока решения по главе Генштаба
Армянская оппозиция заявила об истечении срока решения по главе Генштаба
Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что через час истекает срок, отведенный президенту для решения вопроса об отставке... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:28
2021-02-27T18:18
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что через час истекает срок, отведенный президенту для решения вопроса об отставке начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав армянского лидера не подписывать указ об отставке.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.По его словам, дальнейшие шаги протестующих зависят от позиции президента.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
https://ria.ru/20210227/armeniya-1599227129.html
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Протестующие ждут решения об отставке главы Генштаба
Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване закончился, но люди не расходятся - все ждут решения президента, отправит он в отставку главу генштаба или нет
2021-02-27T16:28
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Армянская оппозиция заявила об истечении срока решения по главе Генштаба

16:28 27.02.2021 (обновлено: 18:18 27.02.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что через час истекает срок, отведенный президенту для решения вопроса об отставке начальника генерального штаба Оника Гаспаряна, призвав армянского лидера не подписывать указ об отставке.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

"Сегодня очень важный день. Через час истекает срок, когда президент должен выразить свою позицию по вопросу увольнения Оника Гаспаряна. Мы вчера на встрече с президентом представили наше требование, требование народа. Мы потребовали от президента не идти на антиконституционные шаги, встать рядом с народом и не поддаваться на шантаж предателя", - сказал Сагателян на митинге оппозиции перед зданием парламента.

По его словам, дальнейшие шаги протестующих зависят от позиции президента.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
Участники митинга оппозиции на площади Революции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 14:24
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