https://ria.ru/20210226/zadacha-1599150302.html

Задача для семилетних детей поставила ученого в тупик

Задача для семилетних детей поставила ученого в тупик

Доктор математических наук Кит Йейтс рассказал в Twitter о необычном домашнем задании своей дочери. Мужчина признался, что не смог самостоятельно найти... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:11

2021-02-26T18:11

2021-02-26T20:45

загадки

математика

twitter

соцсети

наука

дети

школа

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Доктор математических наук Кит Йейтс рассказал в Twitter о необычном домашнем задании своей дочери. Мужчина признался, что не смог самостоятельно найти правильный ответ к задаче, и попросил помощи у пользователей соцсети.На изображении, размещенном в аккаунте ученого, виден полукруг. Школьникам предстояло определить, имеет ли фигура два прямых угла. Также было предложено объяснить свой ответ."Я не шучу, я серьезно не представляю, как мне подсказать ей ответ", — посетовал он.Ученый также объяснил, что технически полукруг имеет два прямых угла, если при приближении рассматривать положение касательных относительно точки в углу.Так или иначе, по его мнению, в данном задании одинаково верными будут оба ответа.Позже мужчина разместил "правильное" решение, согласно которому детям следовало приложить угол страницы в тетради к фигуре и понять, что прямых углов у полукруга нет."Этот вопрос можно было бы изучать позже — говоря, например, о бесконечности, касательных и множестве других интересных математических концепций. Однако это не лучший вариант для семилетних детей", — порассуждал Йейтс.Математик отметил, что не имеет претензий к учителю дочери. Также он пообещал разобрать задачу со своими студентами на занятиях в университете.

https://ria.ru/20191030/1560413085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загадки, математика, twitter, соцсети, наука, дети, школа, в мире