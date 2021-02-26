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Задача для семилетних детей поставила ученого в тупик
Задача для семилетних детей поставила ученого в тупик
Доктор математических наук Кит Йейтс рассказал в Twitter о необычном домашнем задании своей дочери. Мужчина признался, что не смог самостоятельно найти... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:11
2021-02-26T20:45
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математика
twitter
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дети
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Доктор математических наук Кит Йейтс рассказал в Twitter о необычном домашнем задании своей дочери. Мужчина признался, что не смог самостоятельно найти правильный ответ к задаче, и попросил помощи у пользователей соцсети.На изображении, размещенном в аккаунте ученого, виден полукруг. Школьникам предстояло определить, имеет ли фигура два прямых угла. Также было предложено объяснить свой ответ."Я не шучу, я серьезно не представляю, как мне подсказать ей ответ", — посетовал он.Ученый также объяснил, что технически полукруг имеет два прямых угла, если при приближении рассматривать положение касательных относительно точки в углу.Так или иначе, по его мнению, в данном задании одинаково верными будут оба ответа.Позже мужчина разместил "правильное" решение, согласно которому детям следовало приложить угол страницы в тетради к фигуре и понять, что прямых углов у полукруга нет."Этот вопрос можно было бы изучать позже — говоря, например, о бесконечности, касательных и множестве других интересных математических концепций. Однако это не лучший вариант для семилетних детей", — порассуждал Йейтс.Математик отметил, что не имеет претензий к учителю дочери. Также он пообещал разобрать задачу со своими студентами на занятиях в университете.
https://ria.ru/20191030/1560413085.html
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РИА Новости
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загадки, математика, twitter, соцсети, наука, дети, школа, в мире

Задача для семилетних детей поставила ученого в тупик

18:11 26.02.2021 (обновлено: 20:45 26.02.2021)
 
CC BY 2.0 / woodleywonderworks / Девочка делает домашнее задание
Девочка делает домашнее задание - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY 2.0 / woodleywonderworks /
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Доктор математических наук Кит Йейтс рассказал в Twitter о необычном домашнем задании своей дочери. Мужчина признался, что не смог самостоятельно найти правильный ответ к задаче, и попросил помощи у пользователей соцсети.
На изображении, размещенном в аккаунте ученого, виден полукруг. Школьникам предстояло определить, имеет ли фигура два прямых угла. Также было предложено объяснить свой ответ.
"Я не шучу, я серьезно не представляю, как мне подсказать ей ответ", — посетовал он.
Ученый также объяснил, что технически полукруг имеет два прямых угла, если при приближении рассматривать положение касательных относительно точки в углу.
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Так или иначе, по его мнению, в данном задании одинаково верными будут оба ответа.
Позже мужчина разместил "правильное" решение, согласно которому детям следовало приложить угол страницы в тетради к фигуре и понять, что прямых углов у полукруга нет.
"Этот вопрос можно было бы изучать позже — говоря, например, о бесконечности, касательных и множестве других интересных математических концепций. Однако это не лучший вариант для семилетних детей", — порассуждал Йейтс.
Математик отметил, что не имеет претензий к учителю дочери. Также он пообещал разобрать задачу со своими студентами на занятиях в университете.
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