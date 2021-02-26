https://ria.ru/20210226/yureva-1599146067.html

Звезда "Уральских пельменей" получила серьезную травму в горах в Сочи

Звезда "Уральских пельменей" получила серьезную травму в горах в Сочи

Актриса и участница юмористической телепрограммы "Уральские пельмени" на СТС Илана Юрьева сообщила, что получила серьезную травму во время романтического отдыха РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:43

2021-02-26T20:43

2021-02-26T20:43

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актриса и участница юмористической телепрограммы "Уральские пельмени" на СТС Илана Юрьева сообщила, что получила серьезную травму во время романтического отдыха с мужем в Красной Поляне. Ей экстренно пришлось прервать отдых из-за того, что в нее на большой скорости "влетел" мужчина, так как не справился с управлением на сложной горнолыжной трассе. "Я вообще стояла, и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать. Но это уже до московских врачей оставили", — рассказала Илана Юрьева. В сторис артистка продемонстрировала, что до отлета передвигалась по отелю в кресле-каталке, на котором ее возил супруг. В московском аэропорту за Юрьевой приехал специальный лифт, чтобы забрать ее из самолета.В комментариях поклонники пожелали телезвезде скорейшего выздоровления. "Восстанавливайся скорее", "Береги себя", "Кошмар! Поправляйтесь", — написали пользователи.

https://rsport.ria.ru/20201125/slutskaya-1586300864.html

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шоу-бизнес, уральские пельмени, красная поляна, новости - туризм, знаменитости, звезды