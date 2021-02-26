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Во Владивостоке задержали заведующего кладбищами, сообщил источник
Во Владивостоке задержали заведующего кладбищами, сообщил источник
Силовики по подозрению в получении крупной взятки задержали заведующего кладбищами МБУ "Некрополь" и заведующего крематорием кладбища "Морское" во Владивостоке, РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:36
2021-02-26T09:36
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Силовики по подозрению в получении крупной взятки задержали заведующего кладбищами МБУ "Некрополь" и заведующего крематорием кладбища "Морское" во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."За получение взятки в несколько миллионов рублей задержаны заведующий кладбищами МБУ "Некрополь" и заведующий крематорием кладбища "Морское", - сказал собеседник.По его словам, обыски прошли в МБУ "Некрополь" и по местам жительства фигурантов, а также у знакомого заведующего кладбищами, компании которого выполняют строительные работы за бюджетные средства.В мэрии Владивостока РИА Новости сообщили, что информацией о задержании заведующего кладбищами МБУ в настоящее время не располагают.На прошлой неделе в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах. Дело о получении взяток в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" было возбуждено СУСК в 2019 году. Тогда в мэрии Владивостока сообщали о следственных мероприятиях в МУПВ.
https://ria.ru/20210224/sudya-1598747452.html
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владивосток, происшествия

Во Владивостоке задержали заведующего кладбищами, сообщил источник

09:36 26.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ / Перейти в фотобанкМеченные купюры
Меченные купюры - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Силовики по подозрению в получении крупной взятки задержали заведующего кладбищами МБУ "Некрополь" и заведующего крематорием кладбища "Морское" во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"За получение взятки в несколько миллионов рублей задержаны заведующий кладбищами МБУ "Некрополь" и заведующий крематорием кладбища "Морское", - сказал собеседник.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:03
В КБР мирового судью в отставке обвинили в получении взятки
По его словам, обыски прошли в МБУ "Некрополь" и по местам жительства фигурантов, а также у знакомого заведующего кладбищами, компании которого выполняют строительные работы за бюджетные средства.
В мэрии Владивостока РИА Новости сообщили, что информацией о задержании заведующего кладбищами МБУ в настоящее время не располагают.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:44
Калининградская предпринимательница получила срок за крупную взятку
На прошлой неделе в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах. Дело о получении взяток в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" было возбуждено СУСК в 2019 году. Тогда в мэрии Владивостока сообщали о следственных мероприятиях в МУПВ.
 
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