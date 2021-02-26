Рябков обсудил с американским послом вопросы контроля над вооружениями
17:20 26.02.2021 (обновлено: 17:22 26.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы контроля над вооружениями, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
"Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями. Рассмотрены также некоторые вопросы двустороннего характера", - отметили в МИД РФ.
Ранее Рябков заявил, что новые договоренности о стратегической стабильности и контролю над вооружениями могут быть оформлены в виде пакета взаимосвязанных соглашений.
Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.