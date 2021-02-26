https://ria.ru/20210226/vooruzheniya-1599138800.html

Рябков обсудил с американским послом вопросы контроля над вооружениями

Рябков обсудил с американским послом вопросы контроля над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы контроля над вооружениями, говорится в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:20

2021-02-26T17:20

2021-02-26T17:22

договор снв-3

россия

джон салливан

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы контроля над вооружениями, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи."Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями. Рассмотрены также некоторые вопросы двустороннего характера", - отметили в МИД РФ.Ранее Рябков заявил, что новые договоренности о стратегической стабильности и контролю над вооружениями могут быть оформлены в виде пакета взаимосвязанных соглашений.Заключенный в 2010 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20210226/archer-1598975178.html

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договор снв-3, россия, джон салливан, сергей рябков, сша, в мире