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Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"
Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"
Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:19
2021-02-26T23:20
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра уточнила, что такая форма формирует местный иммунитет, он менее эффективный, но более безопасный. Поэтому для тех категорий, для которых не рекомендуется инъекция, скорее всего, будет подходить именно этот препарат.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"

21:19 26.02.2021 (обновлено: 23:20 26.02.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза", - рассказала Ракова в эфире Первого канала.

Заммэра уточнила, что такая форма формирует местный иммунитет, он менее эффективный, но более безопасный. Поэтому для тех категорий, для которых не рекомендуется инъекция, скорее всего, будет подходить именно этот препарат.
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