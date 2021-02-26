https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599179534.html

Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"

Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"

Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:19

2021-02-26T21:19

2021-02-26T23:20

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра уточнила, что такая форма формирует местный иммунитет, он менее эффективный, но более безопасный. Поэтому для тех категорий, для которых не рекомендуется инъекция, скорее всего, будет подходить именно этот препарат.

https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598334797.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество