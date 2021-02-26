https://ria.ru/20210226/vaktsina-1599179534.html
Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"
Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"
Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:19
2021-02-26T21:19
2021-02-26T23:20
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра уточнила, что такая форма формирует местный иммунитет, он менее эффективный, но более безопасный. Поэтому для тех категорий, для которых не рекомендуется инъекция, скорее всего, будет подходить именно этот препарат.
https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598334797.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество