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Онлайн-конференция о запуске тв-проекта "Спортивный"
Онлайн-конференция о запуске тв-проекта "Спортивный"
1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный": продвижение и поддержка российского спорта".
2021-02-26T13:05
2021-02-26T13:17
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора "Триколор" Николай ОРЛОВ;- директор проекта "Спортивный" Мария ГРИШКО;- генеральный продюсер телерадиокомпании "Старт" "Триколора" Владимир ШИРОКОВ;- представители Российского футбольного союза, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги.В новый проект войдут федеральные телеканалы "Хоккейный", "Спортивный", "Футбольный" и пул цифровых сервисов, предназначенных для прямых трансляций различных спортивных событий. Эфирную сетку наполнят трансляции матчей по футболу и хоккею, боксерских поединков и MMA-турниров, художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. "Спортивный" обеспечит 40-миллионную аудиторию "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями. Идеология проекта – продвижение и поддержка российского спорта, в том числе и любительского. Цель – максимально полно показывать жителям России отечественный спорт, в частности, региональные соревнования и нишевые виды спорта.Подробная информация о&nbsp;мероприятии: Анастасия Соколовская, пресс-секретарь Триколора+7 (812) 332&nbsp;68&nbsp;68 (+5513)+7 (911) 095&nbsp;41&nbsp;55+7 (981) 910&nbsp;30&nbsp;95 (WhatsApp, Viber)blog.tricolor.tvОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о запуске тв-проекта "Спортивный"

13:05 26.02.2021 (обновлено: 13:17 26.02.2021)
 
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1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный": продвижение и поддержка российского спорта".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора "Триколор" Николай ОРЛОВ;
- директор проекта "Спортивный" Мария ГРИШКО;
- генеральный продюсер телерадиокомпании "Старт" "Триколора" Владимир ШИРОКОВ;
- представители Российского футбольного союза, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги.

В новый проект войдут федеральные телеканалы "Хоккейный", "Спортивный", "Футбольный" и пул цифровых сервисов, предназначенных для прямых трансляций различных спортивных событий. Эфирную сетку наполнят трансляции матчей по футболу и хоккею, боксерских поединков и MMA-турниров, художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. "Спортивный" обеспечит 40-миллионную аудиторию "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями.
Идеология проекта – продвижение и поддержка российского спорта, в том числе и любительского. Цель – максимально полно показывать жителям России отечественный спорт, в частности, региональные соревнования и нишевые виды спорта.

Подробная информация о мероприятии: Анастасия Соколовская, пресс-секретарь Триколора
+7 (812) 332 68 68 (+5513)
+7 (911) 095 41 55
+7 (981) 910 30 95 (WhatsApp, Viber)
blog.tricolor.tv

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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