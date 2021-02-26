Онлайн-конференция о запуске тв-проекта "Спортивный"
13:05 26.02.2021 (обновлено: 13:17 26.02.2021)
1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный": продвижение и поддержка российского спорта".
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Участники:
- заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора "Триколор" Николай ОРЛОВ;
- директор проекта "Спортивный" Мария ГРИШКО;
- генеральный продюсер телерадиокомпании "Старт" "Триколора" Владимир ШИРОКОВ;
- представители Российского футбольного союза, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги.
В новый проект войдут федеральные телеканалы "Хоккейный", "Спортивный", "Футбольный" и пул цифровых сервисов, предназначенных для прямых трансляций различных спортивных событий. Эфирную сетку наполнят трансляции матчей по футболу и хоккею, боксерских поединков и MMA-турниров, художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. "Спортивный" обеспечит 40-миллионную аудиторию "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями.
Идеология проекта – продвижение и поддержка российского спорта, в том числе и любительского. Цель – максимально полно показывать жителям России отечественный спорт, в частности, региональные соревнования и нишевые виды спорта.
Подробная информация о мероприятии: Анастасия Соколовская, пресс-секретарь Триколора
+7 (812) 332 68 68 (+5513)
+7 (911) 095 41 55
+7 (981) 910 30 95 (WhatsApp, Viber)
blog.tricolor.tv
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора "Триколор" Николай ОРЛОВ;
- директор проекта "Спортивный" Мария ГРИШКО;
- генеральный продюсер телерадиокомпании "Старт" "Триколора" Владимир ШИРОКОВ;
- представители Российского футбольного союза, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги.
В новый проект войдут федеральные телеканалы "Хоккейный", "Спортивный", "Футбольный" и пул цифровых сервисов, предназначенных для прямых трансляций различных спортивных событий. Эфирную сетку наполнят трансляции матчей по футболу и хоккею, боксерских поединков и MMA-турниров, художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. "Спортивный" обеспечит 40-миллионную аудиторию "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями.
Идеология проекта – продвижение и поддержка российского спорта, в том числе и любительского. Цель – максимально полно показывать жителям России отечественный спорт, в частности, региональные соревнования и нишевые виды спорта.
Подробная информация о мероприятии: Анастасия Соколовская, пресс-секретарь Триколора
+7 (812) 332 68 68 (+5513)
+7 (911) 095 41 55
+7 (981) 910 30 95 (WhatsApp, Viber)
blog.tricolor.tv
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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