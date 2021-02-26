https://ria.ru/20210226/trikolor-sportivnyy-1599081374.html

Онлайн-конференция о запуске тв-проекта "Спортивный"

Онлайн-конференция о запуске тв-проекта "Спортивный"

1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный": продвижение и поддержка российского спорта".

2021-02-26T13:05

2021-02-26T13:05

2021-02-26T13:17

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1599081374.jpg?1614334621

Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора по контентной политике мультиплатформенного оператора "Триколор" Николай ОРЛОВ;- директор проекта "Спортивный" Мария ГРИШКО;- генеральный продюсер телерадиокомпании "Старт" "Триколора" Владимир ШИРОКОВ;- представители Российского футбольного союза, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги.В новый проект войдут федеральные телеканалы "Хоккейный", "Спортивный", "Футбольный" и пул цифровых сервисов, предназначенных для прямых трансляций различных спортивных событий. Эфирную сетку наполнят трансляции матчей по футболу и хоккею, боксерских поединков и MMA-турниров, художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. "Спортивный" обеспечит 40-миллионную аудиторию "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями. Идеология проекта – продвижение и поддержка российского спорта, в том числе и любительского. Цель – максимально полно показывать жителям России отечественный спорт, в частности, региональные соревнования и нишевые виды спорта.Подробная информация о мероприятии: Анастасия Соколовская, пресс-секретарь Триколора+7 (812) 332 68 68 (+5513)+7 (911) 095 41 55+7 (981) 910 30 95 (WhatsApp, Viber)blog.tricolor.tvОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы