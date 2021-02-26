https://ria.ru/20210226/taranda-1598759645.html

Биография Гедиминаса Таранды

Биография Гедиминаса Таранды

Советский и российский артист балета Гедиминас Леонович Таранда родился 26 февраля 1961 года в Калининграде в семье военнослужащего. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:10

2021-02-26T02:10

2021-02-26T02:10

справки

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Советский и российский артист балета Гедиминас Леонович Таранда родился 26 февраля 1961 года в Калининграде в семье военнослужащего. В 1974 году поступил в Воронежское хореографическое училище, в 1976 году – в Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), его педагогами были Игорь Уксусников и Алла Богуславская. В 1980 году после окончания училища он был принят в Большой театр СССР, где работал до 1993 года.В театре дебютировал в партии Эспады в балете "Дон Кихот" Людвига Минкуса.В 1982 году Таранда исполнил партию Яшки в "Золотой веке" Дмитрия Шостаковича, в 1984 году – Абдерахмана в "Раймонде" Александра Глазунова. В дальнейшем он танцевал партию Хозе в "Кармен-сюите" Родиона Щедрина, где партию Кармен исполняла легендарная балерина Майя Плисецкая.Таранда выступал в ведущих партиях балетов "Жизель" Адольфа Адана (Ганс), "Легенда о любви" Арифа Меликова (Визирь), "Иван Грозный" (Курбский) и "Каменный цветок" (Северьян) Сергея Прокофьева, "Корсар" на музыку Адольфа Адана и Лео Делиба (Бирбанто).В 1994 году Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет" и стал его генеральным директором.Вскоре была открыта первая детская студия при "Имперском русском балете", которая впоследствии переросла в Академию балета Гедиминаса Таранды.В 2002 году Таранда выступил организатором и президентом первого московского международного фестиваля балета Grand Pas. На его счету работы балетмейстером на гимнастических шоу Алексея Немова, кинематографической премии "Ника", шоу на воде "Лебединое озеро" в Олимпийском бассейне Пекина, а также классических шоу "Операмания" и "Симфоникмания" во Франции. Таранда также представлял жюри в телевизионных шоу "Болеро" и "Ледниковый период", и принимал участие в телевизионном проекте "Король ринга".В 2008 году Таранда принимал участие в телевизионном проекте "Ледниковый период", где выступал в паре с чемпионкой мира и призером Олимпийских игр по фигурному катанию Ириной Слуцкой.Таранда снимался в кино. Он сыграл роли Лебедя-отца в кинофильмах "Детство Бемби" (1985) и "Юность Бемби" (1986), Арапа в киноленте "Возвращение Жар-птицы" (1997), Учителя танцев в "Тайне Снежной королевы" (2015), а также в участвовал фильмах-спектаклях "Аллегро" (1984) и "Учитель танцев" (2007).Таранда выступает в качестве организатора и режиссера фестивалей и проектов различных направлений, является устроителем и распорядителем российских и европейских балов, проводит мастер-классы для людей разных возрастов.Гедиминас Таранда был удостоен звания Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2004).Он является обладателем различных общественных наград, среди них орден Дягилева I степени "За пользу русской культуре", ордена Святого Станислава III степени "За сохранение и возрождение традиций отечественного балетного искусства", премии "Золотая муза" за популяризацию русской культуры и выдающиеся достижения в области культуры, литературы, науки и образования Болгарии, премии "Держава".Таранда был отмечен медалью Святого благоверного князя Олега Брянского I степени Брянской епархии Русской православной церкви.Гедиминас Таранда женат третьим браком. Его супруга, Анастасия Таранда, окончила Московское хореографическое училище как танцовщица, после чего начала работу в "Имперском русском балете", с 2008 года она возглавляет Академию балета Гедиминаса Таранды. В 2004 году в семье родилась дочь Дейманте. У Гедиминаса Таранды есть дочь Елизавета от телеведущей Марины Барановой, она пошла по стопам отца и стала ведущей балериной театра "Классический русский балет". Его брат, Витаутас Таранда, окончил Московское хореографическое училище как танцовщик, после чего работал в Большом театре. В настоящее время является заместителем директора "Имперского русского балета".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки