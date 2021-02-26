https://ria.ru/20210226/siriya-1599097596.html

Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут

Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут

США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:21

2021-02-26T14:21

2021-02-26T15:42

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров."Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой в Москве.Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по урегулированию ситуации в стране.Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/siriya-1599095453.html

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ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, совет безопасности оон, москва, россия, сирия, сша, в мире