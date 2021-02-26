Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/siriya-1599097596.html
Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут
Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут
США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:21
2021-02-26T15:42
ллойд остин
сергей лавров
министерство обороны сша
совет безопасности оон
москва
россия
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598019088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9691484883dda352783390ffbd9ad0d.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров."Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой в Москве.Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по урегулированию ситуации в стране.Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности. По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.
https://ria.ru/20210226/siriya-1599077293.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/siriya-1599095453.html
москва
россия
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598019088_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_6066129f6e9d7bb8ff81c6379965f092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, совет безопасности оон, москва, россия, сирия, сша, в мире

Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут

14:21 26.02.2021 (обновлено: 15:42 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 12:51Война в Сирии
Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии
Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по урегулированию ситуации в стране.
Ранее в Пентагоне заявили, что авиаудар уничтожил несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В оборонном ведомстве назвали это решение ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По словам министра обороны Ллойда Остина, военные нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.
По данным газеты Washington Post, в результате обстрела погибли несколько человек. В свою очередь, власти Ирака утверждают, что обошлось без жертв.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 14:09
Пушков увидел в ударах США по Сирии "возвращение Америки"
 
Ллойд ОстинСергей ЛавровМинистерство обороны СШАСовет Безопасности ООНМоскваРоссияСирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния