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Россия осуждает удар США по Сирии, заявил источник в МИД
Россия осуждает удар США по Сирии, заявил источник в МИД
Москва осуждает ночной удар, который США нанесли в Сирии, считает это недопустимым нарушением норм международного права, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:33
2021-02-26T09:33
2021-02-26T09:44
война в сирии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва осуждает ночной удар, который США нанесли в Сирии, считает это недопустимым нарушением норм международного права, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.По его словам, Иран в Сирии "вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ*"."Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами", - подчеркнул собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещенная в России
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире