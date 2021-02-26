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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/siriya-1599038072.html
Россия осуждает удар США по Сирии, заявил источник в МИД
Россия осуждает удар США по Сирии, заявил источник в МИД
Москва осуждает ночной удар, который США нанесли в Сирии, считает это недопустимым нарушением норм международного права, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:33
2021-02-26T09:44
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
сша
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва осуждает ночной удар, который США нанесли в Сирии, считает это недопустимым нарушением норм международного права, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.По его словам, Иран в Сирии "вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ*"."Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами", - подчеркнул собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещенная в России
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире

Россия осуждает удар США по Сирии, заявил источник в МИД

09:33 26.02.2021 (обновлено: 09:44 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва осуждает ночной удар, который США нанесли в Сирии, считает это недопустимым нарушением норм международного права, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.
"Удар был нанесён по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Иран в Сирии "вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ*".
"Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами", - подчеркнул собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияСШАВ мире
 
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