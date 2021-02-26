https://ria.ru/20210226/rosneft-1599067171.html
Газ составит четверть общей добычи углеводородов "Роснефти" к 2023 году
Газ составит четверть общей добычи углеводородов "Роснефти" к 2023 году
Доля природного газа в структуре добычи "Роснефти" в ближайшие годы должна превысить 25%, сообщил первый вице-президент НК "Роснефть" Дидье Касимиро на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:07
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Доля природного газа в структуре добычи "Роснефти" в ближайшие годы должна превысить 25%, сообщил первый вице-президент НК "Роснефть" Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.Он добавил, что по итогам прошлого года доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании увеличилась уже до 20%, достигнув 51,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента при общей добыче 256,2 миллиона тонн н.э."Роснефть" изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов. В 2013–2020 годах добыча газа компанией увеличилась в 1,6 раза - до 62,8 миллиарда кубометров в год.В рамках реализации своей газовой программы компания планирует достичь показателя утилизации попутного нефтяного газа в 95%, а в перспективе, согласно плану, рутинное сжигание ПНГ достигнет нулевой отметки. На ряде предприятий этот показатель уже достиг целевой величины, среди них "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Ванкор", "РН-Пурнефтегаз", "Харампурнефтегаз", Северное Чайво, "Башнефть-добыча", "Соровскнефть" и другие."Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости
. Доля природного газа в структуре добычи "Роснефти
" в ближайшие годы должна превысить 25%, сообщил первый вице-президент НК "Роснефть" Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.
"Запуск газовых проектов - "Роспана" и сеноманских залежей Харампурского месторождения - все это позволит уже к концу 2022 года достичь уровня, близкого к 25% даже с учетом запланированного увеличения добычи нефти и газового конденсата, которое мы ожидаем после отмены ограничений, связанных со сделкой ОПЕК+", - сказал топ-менеджер “Роснефти”.
Он добавил, что по итогам прошлого года доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании увеличилась уже до 20%, достигнув 51,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента при общей добыче 256,2 миллиона тонн н.э.
"Роснефть" изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов. В 2013–2020 годах добыча газа компанией увеличилась в 1,6 раза - до 62,8 миллиарда кубометров в год.
В рамках реализации своей газовой программы компания планирует достичь показателя утилизации попутного нефтяного газа в 95%, а в перспективе, согласно плану, рутинное сжигание ПНГ достигнет нулевой отметки. На ряде предприятий этот показатель уже достиг целевой величины, среди них "Самотлорнефтегаз", ООО "РН-Ванкор", "РН-Пурнефтегаз", "Харампурнефтегаз", Северное Чайво, "Башнефть-добыча", "Соровскнефть" и другие.
"Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.